Aralık ayında otellerin doluluk oranı %47'de kaldı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Aralık ayında 5 yıldızlı büyük otellerin doluluk oranlarının yüzde 55, tüm otellerin doluluk oranları ortalamasının ise yüzde 47’i olduğunu açıkladı.

KITOB 2016 Aralık ayı otellerin doluluk oranlarını açıkladı.

KITOB, otel sınıfına giren ve 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalowlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerinden ayda iki kez alınan veriler ışığında Aralık 2016 ayına ilişkin endikatif amaçlı üye otellerin doluluklarını duyurdu.

Açıklamada, 5 yıldızlı büyük tesislerin doluluklarının Aralık ayında yüzde 55 oranında olduğu, buna göre; 2015 yılının Aralık ayına göre yüzde 3’lük düşüş yaşarken, geçen Kasım ayına göre ise yüzde 12’lik bir düşüş görüldüğü kaydedildi.

Öte yandan küçük otellerin Aralık ayında doluluk oranının yüzde 39 olduğu belirtilen açıklamaya göre; 2015 yılının Aralık ayına göre yüzde 5 oranında bir artış gözlemlenirken, geçen Kasım ayına göre yüzde 17’lik bir düşüş olduğu belirtildi.

Tüm otellerin doluluk oranı ortalamasının ise yüzde 47 olduğu ifade edilen açıklamada, 2015 yılının Aralık ayına göre yüzde 4 oranında bir artış yaşanırken, geçen Kasım ayına göre de yüzde 14 oranında bir düşüş gerçekleştiği ifade edildi.

Otellerin tahmini yıl başı dolulukları ise şöyle:

“5 Yıldızlı tesislerde yüzde 90, 5 Yıldızlı tesisler dışındaki oteller yüzde 69 ve ülke ortalaması yüzde 79”

Tüm Yılın ortalama doluluğu ve diğer yıllarla karşılaştırılması ise şöyle:

“2016 yılı tüm aylar ortalama doluluğu yüzde 54 olarak tespit edilmiştir. Bu rakam 2015’de yüzde 53, 2014’de yüzde 54 ve 2013’de yüzde 56 olarak kayda geçmiştir.

2016 yılında genel tabloyu değerlendirecek olursak, Nisan-Haziran döneminde hareketlenmeye başlayan doluluklar, Temmuz-Ağustos döneminde en yüksek seviyeye çıkmaktadır. Geriye kalan Eylül-Mart ayları arasında ise (7 aylık bir dönem) dramatik düşüşler ve durgunluk yaşanmaktadır.

Hal böyle iken son yapılan elektrik ve su zammı ile girdi maliyetleri daha da yükseltmekte, küçük tesislerin ayakta kalması daha da güçleşmektedir. Her yeni gün bu duruma dayanmakta zorlanan tesisler kapatılmaktadır.”