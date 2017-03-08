Mısır’ın başkenti Kahire’de, 147. Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.

Arap Birliğine üye 14 ülkenin dışişleri ve devlet bakanları seviyesinde temsil edildiği toplantıda, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Lübnan, Fas, Yemen ve Somali’yi daimi üyeler temsil etti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, toplantıda, Arap ülkelerindeki krizlerin ve diğer bölgesel konuların değerlendirildiğini söyledi.

Ebu Gayt “Filistin’de iki devletli çözüm önerisi konusunda ısrarlıyız. Bölgede adil ve kapsamlı bir çözüm için tek yol haritası iki devletli çözümdür. Diğer öneriler vakit kaybıdır” dedi.

Arap ülkelerinin ortak hareket etmesinin sıradan insanlar için uzak bir ihtimal olduğuna değinen Ebu Gayt, “Umarım Amman’da yapılacak olan Arap Birliği zirvesinde bu konuda gereken adım atılır” ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Birliğe üyeliğinin faal hale gelmesi ile ilgili soru üzerine Ebu Gayt, Arap Birliğinde Suriye’nin üyeliğinin tekrar faal hale getirilmesi için şartların henüz oluşmadığını söyledi.