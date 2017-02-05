Arapköy ve Gazimağusa’da yangın

Arapköy’de bir çiftliğin işçi koğuşunda, Gazimağusa’da ise bir evde çıkan yangınlar hasara yol açtı.

Polis bültenine göre, dün sabah 09.30 sıralarında, Arapköy’de “Tarsan Çiftliği” 2 numaralı işçi koğuşunda, elektrik sobasına bağlı çoklu uzatma kablosunun aşırı ısınması sonucu çıkan yangında, muhtelif dolap ve eşyalar tamamen yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bu arada dün öğleden sonra saat 16.30’da Gazimağusa’da Gazi Baf Caddesi’nde İsmet Özderanlı’nın kaldığı evin salonundaki masada yanar halde bırakılan mum eriyerek masa örtüsünün tutuşmasına ve yangına yol açtı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ahşap masa ile masa örtüsünün yandığı belirtildi.

DİKMEN KALKINMA KOOPERATİFİ MARKETİNDE HIRSIZLIK

Öte yandan Dikmen Kalkınma Kooperatifi adlı marketten ocak ve şubat aylarında beş şişe alkollü içki çaldığı gerekçesiyle C.İ (E-27) adlı kişi tutuklandı.