Arapköy’e taşıdı

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da 3 ayrı ağıldan 11 küçükbaş hayvan sirkat eden Aytaç Ballıca, kuzuların tamamını satamadan yakalandı. Polis yaptığı araştırma neticesinde hayvanlardan bir tanesini ölü olarak bulurken, diğer hayvanlar bulunamadı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ali Rıza Ufak, zanlının 2017 Şubat ayı içerisinde, Akdoğan’da bir ağıldan 1 teke ile 1 oğlak sirkat ettiğini söyledi, zanlının 24 Şubat 2017 tarihinde başka bir ağıldan 2 kuzu ve 2 oğlak sirkat ettiğini anlatan Ufak, 27 Şubat 2017 tarihinde ise zanlının ayrı bir ağıldan 5 kuzu sirkat ettiğini söyledi. Sirkat edilen 1 tekenin Arapköy’de ölü olarak bulunduğunu belirten Ufak, diğer hayvanların aranmakta olduğunu ifade etti.

Yarın yeniden mahkemede

Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmadığını belirten Ufak, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.