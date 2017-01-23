Araplar, İsrail'in yıkım faaliyetlerini ve ayrımcı politikalarını protesto etti

İsrail'in Araplara yönelik ayrımcı politikalarının yanı sıra Ummu'l Hayran ve Kalansuva beldelerindeki Arap vatandaşların evlerinin yıkılması, İsrail Parlamentosu’nun (Knesset) önünde protesto edildi.

İsrail’deki Arap vatandaşları temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi'nin aldığı karar çerçevesinde, ülkenin kuzey ve güney şehirlerinden Kudüs'e araç konvoyu düzenlendi. Batı Kudüs’teki İsrail Parlamentosu’nun (Knesset) önüne, siyah bayraklarla gelen göstericiler, “Halk şehidinin cenazesini istiyor”, “Yahudileştirmeye hayır, topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz” şeklinde sloganlar attı.

Aralarında Knesset’teki Ortak Arap Listesi üyesi milletvekilleri ile kanaat önderlerinin de bulunduğu göstericiler, attıkları sloganlarla İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan’ın istifasını istedi.

Ortak Arap Listesi üyesi Milletvekili Ahmet et-Tiybi, Knesset’in yanındaki Gül Parkı’nda yaptığı açıklamada, “Ummu’l Hayran’da şehit edilen Yakup Ebu’l Kay’an ve ölen polis ile ilgili bir soruşturma komisyonun kurulmasını istiyoruz.” dedi.

Bu gösterinin Yüksek Arap Takip Komitesi’nin İsrail’in uygulamalarını protesto amacıyla aldığı kararlar zincirinin diğer bir adımı olduğunu söyleyen Tiybi, şöyle devam etti:

“Yakup Ebu’l Kay’an’ın ölümüne sebebiyet veren, Arap kesimine yönelik şiddete teşvik eden ve yalan söyleyerek olayı çarpıtanlara ders verilmesini istiyoruz. Özellikle Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan ile Emniyet Genel Müdürü Roni Eş-Şeyh’i kastediyorum.”

Ortak Arap Listesi üyesi Milletvekili Cemal Zahalika ise “Beyaz bayrak kaldırmayacağız, yıkım politikasından vazgeçilene ve konut edinme hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz.” diye konuştu.