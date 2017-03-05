Arasta ve Uzun Yol’da bahar keyfi

Nadire Bahadi

Başkent Lefkoşa’da dün yazdan kalma bir gün yaşandı. Lefkoşa’da dün hem Arasta Çarşı’sı, hem de Uzun Yol renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Bahar havasının keyfini Lefkoşa Surlariçi bölgesinde çıkarmak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren hem Arasta Çarşısı’nda hem de Güney Lefkoşa’nın Uzun Yol Çarşısı’nda keyifli bir gün yaşarken, gün boyu pek çok turist kafilesi ağırlayan Arasta Çarşı’sı büyüledi. Kalabalık Arasta Çarşı’sı esnafının yüzünü güldürürken, Belediye Pazarı ise yine umduğunu bulamadı.

Arasta turistleri ağırladı

Arasta Çarşısı dün oldukça yoğun kalabalığı ağırladı. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda turist kafilesi tarihi mekanların yanında Arasta Çarşısı’nı da gezerken Güney’den geçiş yapan Rum vatandaşları da esnafın yüzünü güldürdü. Öğle saatlerinde çarşıda adeta adım atılacak yer kalmadı. Esnaf kalabalıktan memnuniyet dile getirirken, turistler de keyifli bir gün geçirmenin tadına vardı.

Uzun Yol da cıvıl cıvıl

Güneşli hava Lefkoşa’nın Güneyindeki Uzun Yol Çarşısı’nı da hareketlendirdi. Eşini, çocuğunu arkadaşını alan çarşıdaki dükkan ve kafelere akın etti. Kimi içecekleri eşliğinde sohbet ederek keyifli saatler yaşadı, kimi ise güzel havada alışverişin tadını çıkardı.

Sıcak bunalttı

Mart’ın gelmesi ile havalar ısınmaya başlarken, öğle saatlerinde sıcak kendini iyiden iyiye hissettirdi. Bazı turistlerin yazlık kıyafetlerle çarşıda vakit geçirdiği gözlemlendi.