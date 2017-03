Arda Turan: "2020'ye kadar Barcelona'dayım"

Aslıhan Çil ve Ömer Necati Albayrak'a konuşan Arda Turan, dün ilk kısmı yayınlanan röportajda, '2020'ye kadar Barcelona'da kalacağını' açıkladı.

‘BİR DE BENİM KARARIMMIŞ GİBİ YAZILIYOR’

Arda, “Çin’e gittiğin de yazıldı, anlaştığın da… Neden bu kadar gündemde? Aldığın bir teklif, bir anlaşma var mı gerçekten?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Sadece Çin değil, birçok iddia çıkıyor hakkımda. Ama gerçek olan tek şey; Ben Arda Turan olarak Barcelona’da çok mutluyum ve kontratımın sonuna kadar da bunu devam ettirmek istiyorum. Burada kalmayı düşünüyorum. Onun haricinde de başka bir şey yok. Bir şey olursa zaten kulüp de bunu değerlendirir ama bu konularla ilgili kişisel fikrim tamamen bu. Bir de benim kararımmış gibi yazılıyor, yani sanki ben gitmek istiyormuşum tarzında. Böyle bir şey yok. Ben bunu söyledikçe de yazmaya devam ediyorlar. Olsun, yazsınlar ne yapalım!

‘BU SORUNUN MUHATABI AHMET BULUT VE BARCELONA KULÜBÜDÜR’

Ben sporcuyum. Futbol oynamakla yükümlüyüm. Ben sporcu olduğum için bu konularda da çok hassas bir adamımdır. Herkesin bir iş bölümü vardır. Bu sorunun muhatabı Ahmet Bulut ya da Barcelona kulübüdür, ben değilim ki!

'HERKES İŞİNİ YAPMALI, BEN KUAFÖRÜM VEYSEL ABİYE SAÇLARIMI KESERKEN KARIŞIYOR MUYUM?'

“Ben oynamakla yükümlüyüm. Barcelona Kulübü’nde forma giyiyor olmaktan dolayı inanılmaz mutluyum. 2020’ye kadar kontratım var ve bunu da son anına kadar yaşamak istiyorum, bu kadar. Ben kuaförüm Veysel abiye saçlarımı keserken karışıyor muyum, karışmıyorum (karşısında gülüyor). Bu konu da bundan ibaret.”

Arda, röportajda, eğitim sisteminin gözden geçirilmesine de vurgu yaptı.

‘SPORCU 18 YAŞINDA İNGİLİZCE KONUŞABİLECEK'

"Türk sporu için bir gün önemli bir pozisyonda görev alırsam değiştireceğim ilk şey direkt eğitim sistemi olacak… Sporcu 18 yaşında İngilizce konuşabilecek kesinlikle. Basının karşısına çıktığında maçı nasıl değerlendireceğini bilecek. Veya insanlara nasıl önemli bir birey olduğunun mesajını iyi verecek. Hayatın her alanından bir fikri olacak. Sanat, spor, siyaset… Ülkeye bunu kabul ettirmek zorundayız."

‘ENES ÜNAL'A BAYILIYORUM'

Arda Turan örnek futbolcu olarak da Enes Ünal'ı işaret etti: "Enes Ünal'a bayılıyorum mesela. Enes hepimiz için bir örnek, bana da güzel bir örnek. Enes'in özel hayatı, davranışı, sosyal medyayı kullanışı, yaşam tarzı, onu her haliyle beğeniyorum. Ülke için çok önemli şeyler başarmışsın. Bunun karşılığında da bu kültürü senden sonra gelenlere aktarmak zorundasın. Bu sorumluluğa hepimiz sahibiz."

'EMRE MOR STAR OLUR'

Milli takımın son dönemdeki gözde ismi Emre Mor'dan beklentisinin son derece büyük olduğu ifade eden Arda Turan, "Emre, eğer doğru yönlendirilirse çok büyük bir star olur, inşallah hepimizi de geçer" deyip şöyle devam etti:

"Emre Mor'dan çok umutluyum. Çok büyük bir star olma potansiyeli var. Doğru yönlendirilir ve doğru çalışırsa çok büyük bir yıldız olacak. Hepimizi de geçer diye düşünüyorum. İnşallah da geçer. Geçenlerde Kayseri'den de genç kardeşimiz Emre Demir geldi. O daha küçük, 14 yaşında. Onun önünde çok uzun yolu var. Yeteneğini koruyup kendisini geliştirmesi lazım. Genç kardeşlerimizi değerlendirmek için önce profesyonel takımda görmemiz gerekiyor."

‘MUSTAFA KAPI İÇİN ERKEN'

"Bir sürü oyuncu vardı geçmişte de, kaybolup gittiler. O yüzden öncelik profesyonel takıma çıkıp oynamak. Galatasaray'da da Mustafa Kapı kardeşimiz var. İnşallah o da oynarsa bir değerlendirme yapabiliriz. Ama şu an için erken."

‘ÇİN'DE İLGİYİ YILDIZLARLA ÇEKİYORLAR'

Arda, "Peki Çin futbolu hakkındaki görüşlerin, düşüncelerin neler? Bu kadar oyuncu gidiyor sonuçta.." sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Çin futbolunu görmüyoruz, izleyemiyoruz. Burak Yılmaz'dan dinlediğim kadarıyla çok çabuk gelişmekte olan bir futbol kültürleri var. Çünkü çok kariyerli oyuncular alıyorlar. Futbola ilgiyi çekmeye çalışıyorlar. Umarım bunu başarırlar. Bir şeyler oluyor yani orada ama izleyemediğimiz için merak ediyoruz, göremiyoruz sonuçta."

'HAYATIM TEVEKKÜL ÜZERİNE KURULU'

Arda Turan, "Instagram'ı doğal kullanıyorsun, bu konuda eleştiri alıyor musun? Sergi Roberto seni emojilerle tanımlarken ‘telefon' olarak göstermişti" sorusunu da yanıtladı:

"Çok eleştiri alıyorum bu konuda. Ama şöyle bir konu var; ben mutlu olduğum halleri yansıtmayı seviyorum. ‘Kün Feyekün' paylaştım mesela PSG maçından sonra. Evde de öyle dedim. Allah ol der ve olur. Hayatımı tevekkül üzerine kurmuş bir adamım. Çalışıp, tüm gerekliliklerimi yerine getirip sonrasında da inancım gereği Allah'a bağlanmış bir adamım. Ama en önemli kısım dediğim gibi hayatın bütün gerekliliklerini yerine getirmek… Taktik, teknik, fizik olarak hazırlandık ve tarih yazdık."

‘İKİ EL TURCO'YUZ FAZLA HAVAYA GİRME'

"Emre Çolak'ı çocukluğundan beri tanıyorum. Galatasaray'ın çocuğu olduğumuz için, hani insan kendi çocuğuna kızar ya öyle. Ben de ona öyle kızıyordum. Avrupa'da oynayabileceğini, bu fırsatı bulduğunda kendini gösterebileceğini biliyordum. Buralara geldiği için çok mutluyum. Emre hayatı boyunca bana kızmamıştır, bilir ki ben hep onun iyiliğini isterim. Çok iyi gidiyor, çok başarılı. Onunla gurur duyuyoruz. Ülkenin insanlarına gençlerine örnek oluyor. Artık burada iki El Turco'yuz. Bana; ‘Abi burada iki El Turco'yuz artık, fazla havaya girme' diyor (Gülüyor)… Emre abi bana hep, ‘Benden daha iyi olursun inşallah' derdi. Şimdi ben de aynısını Emre Çolak'a söylüyorum."

Arda Turan, bugüne kadar çalıştığı tüm hocaları da röportajda değerlendirirken, Luis Enrique ve Abdullah Avcı'ya ise özel parantez açtı:

Fanatik röportajının devamı şöyle:

Galatasaray, Manisaspor, tekrar Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona… Profesyonelliğe adımını attığı ilk günden bu yana hep üst düzey isimlerle çalıştı Arda Turan… Yıldız oyuncuyla sohbetimizde şöyle biraz gerilere gittik ve çalıştığı tüm teknik adamlar hakkında birkaç cümle istedik. Bazılarını birkaç cümle ile anlattı, bazıları için önemli değerlendirmelerde bulundu.

'HİDDİNK'İN DEĞERİ BİLİNMEDİ, FATİH TERİM, BÜYÜK BİR TAKTİK DEHA'

Rijkaard'ı sorduk ilk olarak. "Büyük takım hocası" diyerek özetledi Hollandalı efsaneyi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'le devam ettik. Ay-Yıldızlılar'ın hocası için, "Büyük bir taktik deha" dedi. Galatasaray'daki kariyerinin önemli noktalarından birinde hocalığını yapan Erick Gerets için ise "Cesaretli ve güzel futbolun simgesi" diyen Arda Turan, Hiddink'in ise Türkiye'de kıymetinin bilinmediğine dikkat çekip ekledi: Ona bayılıyorum. İnsanlar Türkiye'de çok sevmedi ama ben çok severim. Fikrine de çok saygı duyarım. Futbol olarak da öyle. Avusturya, Almanya, Belçikalı grupta Play-Off oynattı, hiç de azımsanmayacak bir iş yaptı. Hırvatistan çıktı Play-Off'ta o yüzden gidemedik.

'CEVAT GÜLER PROFESÖR'

Sarı-Kırmızılı takımda uzun olmasa da bir dönem görev yapan Skibbe'yi, "İyi bir eğitimci" sözleriyle özetleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Yaşlı kurt, tecrübe… Enteresan bir tarzı vardı. Ondan da öğrenilecek çok şey vardı. Takımı başka türlü ateşlerdi" diyerek Feldkamp'ın kendisi için önemini anlattı. Galatasaray'da beraber şampiyonluk yaşadığı Cevat Güler'e de övgüler yağdıran Arda, "İyi bir profesör. Hayat dersi için çok iyi bir eğitmen. İyi bir abi. İnsanın hayatında olması gereken, fikir sahibi biri" dedi deneyimli hoca için.

'ERSUN YANAL BAŞARILI OLACAK'

Bülent Ünder hakkında, "Kalender bir efsane. Büyüğümüz, teknik direktörlüğüne de saygı duyarız" sözlerini sarf eden milli yıldız, Manisaspor'da yeniden doğuşunda etkili olan Ersun Yanal'ı, "Kendi tarzı olan, cesaretli. İnsanların istediği futbolu verebilen ve başarılı olabileceğine inandığım bir hoca" diyerek tanımladı.

'HAGİ KÖTÜ HOCA DEĞİL'

Ali Sami Yen'deki o unutulmaz kareyi herkes bilir. Hagi sahada, Arda arkasında ama top toplayıcı olarak… Rumen efsanenin kendisindeki yerinin çok farklı olduğunu dile getiren başarılı futbolcu, teknik direktörlüğünü ise, "Benim için iyi teknik direktör. Kim ne derse desin. Ve her anı bir idol benim için. Başarısızlıkları olabilir ama her gördüğümde, her konusu geçtiğinde heyecanlanırım" şeklinde yorumladı.

'APO MOURİNHO!'

Arda'nın çalıştığı hocalar arasında en çok övdüğü isim ise kuşkusuz ki Abdullah Avcı oldu. Başakşehir'le şampiyonluk yarışı veren başarılı çalıştırıcı için, "Özel biri" diyen Arda, "Küçükken ona Apo Mourinho derdim, PAF Takımı'ndaydık o zaman. Hem saha içinde hem saha dışında özel biri. Umarım Abdullah Avcı hak ettiği değeri Türk futbolunda bulacaktır. Her zaman doğru futbol oynatıyor. Edirne ötesine de geçer bence. Avrupa seviyesinde. Koy Westham'a aynı taktiği oynatır. Avrupa'da çalışmayı hak ediyor" ifadeleriyle Avcı'ya olan sevgisinin altını çizdi.

'MANZANO SAYESİNDE…'

Atletico Madrid'e ilk transfer olduğu dönemdeki Manzano'nun da kariyerindeki önemine açıkça vurgu yapan Arda Turan, "O olmasaydı, belki de hiçbir şey olmazdı. O kadar babacan bir tavırla karşılaşmasaydım, Atletico'ya bu kadar kolay alışamazdım" diyerek tecrübeli çalıştırıcıya teşekkürlerini iletti bizim aracılığımızla.

'SİMEONE İNANILMAZ BİRİ, LUÇO HAYALLERİMİN ADAMI'

Simeone'yi sorduğumuzda, "Of, inanılmaz biri" diyerek heyecanlanan Barça'nın yıldızı, Luis Enrique'yi gözleri parlayarak anlattı: "Luis Enrique, bana hayallerime giden kapıyı açtı. Kalbimde çok özel bir yeri var ve hayallerimdeki kupayı da onunla birlikte kaldıracağıma inanıyorum inşallah. Luço benim hayallerimin adamı."