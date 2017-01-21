Arda Turan, transfer iddialarına son noktayı koydu

Barcelona'da oynayan milli oyuncumuz Arda Turan, hakkında Çin'e transfer olacağı yolunda çıkan iddialara son noktayı koydu. 30 Ocak'ta 30 yaşına basacak olan milli yıldız, 33 yaşına kadar Barcelona ile kontratının olduğunu hatırlatarak, "Kısmet olursa kariyerimi burada bitirmek isterim" dedi.

beIN SPORTS'ta yayınlanan Depar programına bağlanan Arda Turan, şunları söyledi:

"Ben sadece kendim için değil, ülkemin insanı için de buradayım. İleride pişman olmayacağım bir şey yapmamak için elimden geleni yapıyorum. Ben açıkçası o kadar da yedek kaldığımı düşünmüyorum."

"Şartlar gereği dünyanın en iyi takımındayız. Pozisyon gereği herkes yeteri kadar forma şansı buluyor. Ben de bu takımın önemli bir parçası olmaya çalışıyorum. Bunu da başardığımı düşünüyorum."

"Çok mutluyum. 33 yaşına kadar kontratım var. Eğer kariyer devam ederse öteki etkenler arkadan gelecektir. Kontratımı burada tamamlamak istiyorum. Kısmet olursa kariyerimi burada bitirmek isterim.İzin zamanlarımda her zaman ülkeme gelip iyi şeyler yapmak istiyorum. All Star önemli bir organizasyondu ve biz hiç nedeninin sorgulamadan o yüzden oradaydık."