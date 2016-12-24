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Arda Turan'a astronomik teklif

Arda Turan'a astronomik teklif

İspanyol basını, Barcelona'nın Arda Turan'ı satmak istediğini iddia etmişti

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Çin Ligi’nin son şampiyonu Guangzhou Evergrande’nin, Arda Turan'a 3 sezon için 50 milyon Euro önereceği ileri sürüldü.

Guangzhou Evergrande son bir ay içinde iki kez hat-trick yapan ve tüm dikkatleri üstüne çeken Barcelona'nın yıldızı için 50 milyon Euro'yu gözden çıkarttı.

Teklifin önümüzdeki günlerde menajeri aracılığı ile Arda Turan’a iletileceği, olumlu yanıt gelmesi durumunda da İspanyol ekibinin kapısının çalınacağı gelen haberler arasında.

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