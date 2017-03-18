Arif v 216 fragmanı yayınlandı!

Büyük bir heyecanla beklenen filmden ilk fragman ve vizyon tarihi geldi!

G.O.R.A. ve A.R.O.G. filmlerinin devamı olan, Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif V 216'nın ilk fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz hafta filmin ilk afişini paylaşan Cem Yılmaz, fragman için önceden 17 Mart tarihini vermişti. G.O.R.A. ve A.R.O.G. filmlerinin efsane replikleriyle başlayan fragmanda Dünya'ya, bi uzay gemisi düşüyor.

Bu gemi Pek Yakında filminden bildiğimiz Baytekin yani Flash Gordon'un da gemisinden esinlenilerek yapılmış. Gemiye yakınlarda olan Arif koşuyor ve gemideki 216'yı buluyor. Gerçekten komik ve güzel bir fragmanla çıkan film gerçekten büyük heyecan yarattı.

Ama uzunca bir süre daha heyecanımızı en yüksek seviyede devam edecek çünkü filmi 2018 yılında çıkacak.