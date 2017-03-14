Arifoğlu: "Kamu sağlık hizmetlerinin bu şekilde sürdürülmesi mümkün değil"

Tuğçe Ülkü Aydın

4 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde tören düzenlendi.

Törende sırasıyla, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.

ARİFOĞLU

Konuşmasına sağlık sisteminde kritik bir dönemden geçildiğini vurgulayarak başlayan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu da, hekimlerin Yüksek Mahkeme’nin ikinci iş yasağı konusunda aldığı kararın ardından, bir an önce seçim yapması gerektiğini kaydetti.

İkinci iş yasağıyla sağlık sisteminde önemli adımlar atılacağına işaret eden Arifoğlu, kamuda çalışan hekimlerin yaşadığı sıkıntılara değindi.

Kamuda çalışacak hekimlerin özlük hakları konusunda ciddi değişiklikler yapılmasının önemine dikkat çeken Arifoğlu, bu değişikliklerin yapılmaması halinde sorunların daha da büyüyeceği uyarısında bulundu.

“KAMU SAĞLIK HİZMETLERİNİN BU ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Son zamanlarda sağlıkta yaşanan sıkıntılar nedeniyle sevklerin arttığını, sağlıkta yaşanan anomalilerin ciddi boyutlarda olduğunu ifade eden Arifoğlu, kamu sağlık hizmetlerinin bu şekilde sürdürülmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Kamudaki sağlık hizmetlerinin daha ileri götürülebilmesi için başta Genel Sağlık Sigortası Yasası ve diğer yasaların hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Arifoğlu, kamu ve özel sektör hekimleri arasındaki rekabetin sağlanması ve rekabetin yükseltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.