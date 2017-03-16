Arifoğlu: "Sorun ufak tefek maaşlarla çözülemez"

Eniz Orakcıoğlu

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, son 1 ay içerisinde kamudan 5 hekimin, 1 aydan önce de 20-25 hekimin istifa ettiğine dikkat çekti. Arifoğlu, “Halen daha kamudan istifa etmeyi düşünen hekimler var. Çünkü Ağustos ayından sonra hekimler bu konuda ciddi kararlar vermek zorunda” dedi.

“Mahkeme kararının kamuda çalışan hekimlere saat 15.00’dan sonra ertesi gün saat 08,00’e kadar ücretli veya ücretsiz hasta bakamayacağını söylüyor” diyen Arifoğlu, “Yani mahkeme sabah 08,00 ile 15,00 saatleri dışında hekimleri meslekten men ediyor. Fakat hekimleri meslekten men etme yetkisi sadece Tabipler Birliğine ait bir yetkidir” diye konuştu.

Hükümet, Bakanlar Kurulu kararı ile 2011’den sonra kamuya istihdam edilenlerin maaşlarına net 2 bin 200 TL artış yaparken ve 2011’den önce istihdam edilen hekimlere ise bin 200 TL ödenek hakkı belirledi. Devlet’teki hekimlerin genel anlamda düşüncesi ise sadece maaşlara bir miktar artış yapılarak sorunların çözülemeyeceği yönünde... Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, sağlık sistemindeki durumu, 2’inci iş yapan hekimlerle ilgili mahkeme kararını, hükümetin bakanlar kurulu kararı ile hekim maaşlarına yaptığı artışı değerlendirdi.

“Kabul edilebilecek bir durumdur”

Hükümet Bakanlar Kurulu kararı ile 2011’den sonra kamuya istihdam edilenlerin maaşlarına net 2 bin 200 TL artış yaparken ve 2011’den önce istihdam edilen hekimlere ise bin 200 TL ödenek hakkı belirledi. Devlet’teki hekimlerin genel anlamda düşüncesi ise sadece maaşlara bir miktar artış yapılarak sorunların çözülemeyeceği yönünde. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, Bakanlar Kurulunun geçtiğimiz gün aldığı zam kararın hekimleri tatmin etmeyeceğini vurgulayarak, “sadece maaşların bir miktar düzeltilmesi ve bu düzeltmenin emekliye yansımaması, fiziki koşulların düzeltilmemesi devam ederken sadece maaşların artırılması hekimler tarafından çok da kabul edilebilecek bir durum değildir. Sağlık Bakanı da bu durumun farkında ama oda bu kadar verebilirim diyor. Bu maaşların ve düzenlemelerin yeterli olmadığını biliyor ve bu kadar verebilirim diyor. Buna bağlı olarak da giden de gider diyor. Giden de gider demek kamu sisteminin çökmesi anlamına gelmektedir ” dedi.

“Sevklere ödenen meblağlar çok yüksek”

Dr. Kenan Arifoğlu, Kamuyu düzeltecek olayın sadece maaşlara yapılan artışın olmadığını vurgulayarak, “Hastanelerin altyapısının geliştirilmesi gerekir. Hastanelerin altyapısı geliştirilmeden, fiziki koşullar düzeltilmeden, sevkler bu şekilde devam ederken, sağlık sisteminin ufak tefek maaş artışlarla düzeltilmesi mümkün değildir. Hastanede bildiğiniz gibi sevkler çok acayip bir şekilde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ise bu sevklere 70 milyon TL gibi yüksek rakamlar ödüyor. Bütçe ise 332 milyon civarında. Bu sevkler devam ederse ve genel sağlık sigortası çıkarılmazsa bu şekilde sağlık sistemini düzeltmek mümkün değildir” şeklinde konuştu.

“Hasta hakları da önemli”

Arifoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti; “Sağlık sisteminin düzelmesi de sadece hekimlerin sosyal haklarının düzeltilmesi demek değildir, hastaların haklarını da düzeltilmesi demektir. Genel Salık Sigortası da bu noktada çok önemli rol oynamaktadır. Genel Sağlık Sigortası ile hastalar istediği hekime, istediği anda gidebilecektir.”

“Son 1 ayda 5 hekim istifa etti”

Son 1 ay içerisinde kamudan 5 hekimin, 1 aydan önce de 20-25 hekimin istifa ettiğine dikkat çeken Arifoğlu, “Halen daha kamudan istifa etmeyi düşünen hekimler vardır. Çünkü Ağustos ayından sonra hekimler bu konuda ciddi kararlar vermek zorundadır. Mahkeme kararı bu hekimlerle Saat 15,00’den sonra ertesi gün saat 08,00’e kadar ücretli veya ücretsiz hasta bakamayacağını söylüyor. Yani mahkeme sabah 08,00 ile 15,00 saatleri dışında hekimleri meslekten men ediyor. Fakat hekimleri meslekten men etme yetkisi sadece Tabipler Birliğine ait bir yetkidir. Bu mahkeme kararı ne demektir, dışarda birisi hekimlerin yanında kalp krizi geçirirse bu hastaya müdahale edemeyecek demektir. Çünkü karar mesai saatleri dışında ücretli veya ücretsiz hastaya müdahale etmemeyi emretmektedir. Bu durum kabul edilebilir değildir” dedi

“İçinden çıkılmaz bir duruma sürükleniyoruz”

Birçok özel hastanede yüzde 50’ye varan kamu hekiminin çalıştığını söyleyen Arifoğlu, “Bu hekimlerin özel hastanelere gitmemesi durumunda, hastaneler uzman ihtiyacını yurt içinde bulamadıkları için yurt dışında uzman getirmek zorunda kalacak. Ülkemiz hekimleri de boş boş oturacak. Bu durum anlaşılmaz bir durumdur ve içinden çıkılmaz bir duruma doğru sürüklenmekteyiz” diye konuştu.