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  3. Arıklı: "Bölgesel sistemden ve karma oydan vazgeçilip, seçime gidilmeli"
Arıklı: "Bölgesel sistemden ve karma oydan vazgeçilip, seçime gidilmeli"

Arıklı: "Bölgesel sistemden ve karma oydan vazgeçilip, seçime gidilmeli"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, seçim siteminin değiştirilerek en erken zamanda seçime gidilmesi gerektiğini belirtti.

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, seçim siteminin değiştirilerek en erken zamanda seçime gidilmesi gerektiğini belirtti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, Meclis’teki muhalefet partilerinin bugün hükümet aleyhine  verdiği güvensizlik ve erken seçim önergelerini hatırlatarak, “günlerdir toplanamayan  Meclis’in  halk iradesini yansıtmadığını,  iradenin Meclis dışında şekillendiğini” iddia etti.

Arıklı, seçime hazır olmadığını  ve seçimden kaçtığını ileri sürdüğü ana  muhalefet partisi CTP’nin güvensizlik önergesi vererek zaman kazanmaya çalıştığını iddia etti.

Mevcut seçim sitemini eleştirerek bu sistemde, vatandaşların birçoğunun  oy kullanamayacağını,  tercih sistemi yüzünden geçersiz ve iptal oyların sayısının büyük oranlara varacağını, oyların sayımının günlerce süreceğini öne süren Arıklı, yapılacak olan şeyin seçim yasasında değişiklik yaparak, bölgesel sistemden ve karma oy sisteminden vazgeçilerek tek bölgeli çarşaf liste seçim sistemine geçilmesi olduğunu belirtti.

Arıklı, YDP olarak, her hangi bir tarihte ve herhangi bir sistemle seçime hazır olduklarını, ancak mevcut  sistemde gidilecek olan seçimlerin başarıya ulaşmayacağını ve gerçek halk iradesinin Meclis’e yansımayacağı öne sürdü.

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