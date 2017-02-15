Arıklı: "Cumhurbaşkanı 'Denktaşvari' şekilde halka gerçeği açıklasın"

Raif Uzkan

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi dışındaki siyasi partileri Kıbrıs müzakereleri konusunda bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanlığında saat 11.00’de başlayan ve yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı sonrasında parti temsilcileri basına açıklama yaptı.

ARIKLI

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da Cumhurbaşkanından bugün Kurucu Cumhurbaşkanı “Denktaşvari”, “Ben artık daha ne yapayım, çıkıp kendimi Sarayönü’nde asayım mı? Tüm çabalarıma rağmen Rumlar anlaşmaya yanaşmıyor” şeklinde bir açıklama beklediklerini kaydetti.

Sınır kapılarındaki çalışmaları hızlandıracak adımları dahi atmayan Rum tarafının çözüm için nasıl adımlar atacağını merakla beklediklerini dile getiren Arıklı, Kıbrıs Sorunu çerçevesindeki görüşmelerin bitme noktasında “sadece uzatmaların oynandığı” bir sürece girdiğini ifade etti.