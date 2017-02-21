Arıklı: "Elçiliğimizden benzer konularda da duyarlılık bekliyoruz"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP)heyeti Maraş’ta bildiri dağıtarak, İlçe Merkezi’nde toplantı gerçekleştirdi.

YDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, sohbet toplantısında Maraş’ın yaşadığı sıkıntıları dile getiren YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, geçtiğimiz günlerde Lefkoşa Surlariçi bölgesinde 3 gence yapılan saldırıya değindi.

Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği’nin ilk defa adli bir olay karşısında bildiri yayınlayıp olayı kınadığını anımsatan Arıklı, “Bu çok güzel bir hassasiyet. Elçiliğimizden benzer konularda da duyarlılık bekliyoruz” dedi.

Aynı bölgede birkaç hafta önce yaşanan tecavüz olayına da değinen Arıklı, şöyle devam etti:

“Gönül isterdi ki Büyükelçiliğimiz son olayda olduğu gibi bu olayda da aynı hassasiyeti göstersin ve konuyu takip etsin. Aksi takdirde kurbanların doğum yerlerine göre tavır takınılmış gibi bir durum ortaya çıkar.”