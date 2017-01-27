Arıklı: "GSM şirketleri vatandaşın iletişim hakkını gasp etti"

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, ülkede faaliyet gösteren iki GSM şirketinin, rekabet sistemine aykırı davranarak, tekelci zihniyet ile bir araya gelip tarifelere zam yaptığını ve böylece vatandaşın iletişim hakkını gasp ettiğini savundu.

Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti yapılan astronomik zammı geri aldırmaya çağırdı.

Siyasi iktidarın iki şirkete imtiyaz haklarını ve lisansları devrederken, bugünleri düşünmediğini savunan Arıklı, siyasi iktidarı eleştirdi.

Aynı siyasi anlayışın, Telekominikasyon Dairesi’nin ihtiyacı olan yatırımları yapmayarak, yeterli bütçe ayırmadığını, halkı 2 GSM şirketine mahkum ettiğini ileri süren Arıklı, şöyle devam etti:

“Anlaşılıyor ki son yıllarda iktidar olan bütün siyasi partiler, bu 2 GSM Şirketine diyet borçlusudurlar ve bu yüzden bu Şirketlerin rekabet kanunlarına aykırı hareket etmelerine engel olamamaktadırlar.”