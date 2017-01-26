Arıklı: "Halkım artık önünü görmek istiyor"

Türkiyede bir Televizyon Kanalına katılan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Kıbrıs Türkünün yarım asırdır süregelen bu müzakere süfeci ve belirsizlikten bıktığını ve artık önünü görmek istediğini belirtti. Arıklı Kıbrısta beceriksiz politikacıların kurmuş olduğu, Türkiyenin suni teneffüsü ile yaşayan bir tüketim ekonomisinin kurulduğunu bu düzenin kurulmasında ve sürdürülmesinde Türkiyenin gelmiş geçmiş bütün Hükumetlerinin de sorumlu olduğunu savundu. Arıklı; "Her seçim döneminde Türkiye'den hükumet kanadından milletvekili ve yetkililerin Kıbrıs'a geldiğini kapı kapı dolaşıp kendilerinin desteklediği partiye veya kişiye oy istediklerini görüyoruz. Bu tercihin neye göre yapıldığını anlamak mümkün değil. Halkın iradesine bu şekilde müdahale edip istediğiniz siyasi partiyi iktidar yaptığınızda da o partiye acı reçete içeren ekonomik programları da uygulatamıyor Türkiye"

Müzakere sürecine de değinen Arıklı; Kıbrısta en barışçı iki lider de bütün tavizlerine rağmen çözüme ulaşamadı. Rumların azgın taleplerini karşılayamadılar. Artık KKTC için ciddi bir karar verme zamanı gelmiştir. Biz geçmişte yaptığımız çalışmalarla Kırgızistan'a KKTC yi tanıtma, Azerbaycan'a ise direk uçuşları başlatma noktasına gelmiştik. Ama Türkiyenin desteği olmadığı için bu çalışmalar neticeye ulaşamadı. Türkiyenin artık bir karar vermesi gerek. Ya Ruma yama anlamına gelen bir çözüm, ya dış politikada ve güvenlikte Türkiye'ye bağlı içerde bağımsız Nahcivan ve Tayvan modelinin karışımı bir formül derhal uygulanmalıdır. Müzakerelerin uzamasından sadece Kıbrıs Türkü zarar görüyor." dedi.