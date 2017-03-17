Arıklı: "KKTC'de rüzgar enerjisi santrali kurmak isteyen şirkete 3 yıldır cevap veremediler"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Heyeti dün akşam Lapta’yı ziyaret etti. Oldukça kalabalık bir vatandaş grubuna hitap eden Genel Başkan Erhan Arıklı, KKTC’de 42 yıldan beridir uygulanan bu düzenin halka artık ızdırap verdiğini, bu düzenden nemalanan belli bir grubun hayatının sefahet (Zenginlik), diğerlerinin ise sefalet içinde geçtiğini belirterek bu düzenin top yekun değişmesi gerektiğini söyledi.

Arıklı bu Düzeni kuranların KKTC’yi zengin kaynakların fakir bekçisi olarak tutmaya çalıştıklarını, ülkeye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların saçma sapan bürokratik engellerle yıldırılıp kaçırıldığını belirterek şunları söyledi; “Güney Kıbrıs bizden çok zengin. Buna rağmen onlar dış yatırımcıyı ülkelerine çekebilmek için her türlü teşviki yapıp her türlü bürokratik engeli ortadan kaldırıyorlar. Bizde Türkiye’nin büyük bir holdingi 2013’te bu ülkeye geliyor. Rüzgar enerjisi santralı kurup “Size elektiriği 3 misli daha ucuza vereceğiz” diyor. Adamlara yıllardır cevap bile verilmiyor. Aynı Holding Lefke’de 200 milyon auro yatırım yapıp maden çıkarmak için 2 yıldan beridir bu devletten cevap bekliyor. Bu firmaya izin verilse bölgede yüzlerce kişiye istihdam sağlanacak. Devletin cebine milyonlarca lira para girecek. Ama ısrarla izin verilmiyor. Adamların bakır madeni çıkarmak istedikleri yerin 500 metre ötesinde Rumlar maden işletiyor. Ama biz işletemiyoruz. Zengin kaynakların fakir bekçisi olmayacağız derken tam da bu durumu söylüyoruz” dedi.

Toplantıda konuşan YDP Genel sekreteri Bertan Zaroğlu, YDP’nin kısa sürede Ada çapında örgütlendiğini ve seçimlere hazır bir parti haline geldiğini söyleyerek; “Biz iktidara hazırız. Siz de hazır olun” dedi.

YDP Genel Başkan yardımcısı Av. Sunalp Sencer ise; “Ben Kıbrıs kökenli birisiyim. Hukukçuyum. Hukuk eğitimini ezilenlerin, mağdur olanların hakkını savunmak için aldım. YDP’yi tercih sebebim de budur. Bu toplumda doğum yerlerine bakmaksızın ezilen hakkı yenilen, mağdur olan herkesin hakkını arıyoruz” dedi.

YDP Genel Başkan yardımcısı Mehmet Ünal Bay yaptığı konuşmada; “Ben eski YDP’nin Lefkoşa İlçe Başkanıydım. YDP kapatılınca bu ülkeden ayrılıp İngiltere’ye gittim. Yıllar sonra dönüp geldim. Türkiye kökenli vatandaşların durumunun değişmediğini, hatta problemlerin daha da arttığını üzülerek gördüm. Görevime bıraktığım yerden başlayarak YDP’de görev aldım” dedi

Toplantıda son konuşmayı yapan YDP Genel Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Ulaş ise yaptığı konuşmada bu düzenden memnun olanlar bu düzenin değişmesine asla müsaade etmezler. Hatta toplumdaki ayrışmanın olduğu gerçeğini bile inkar ederler. Geçmişte Amerika’da beyazlar da kurdukları düzenin değişmemesi için zencilere yıllarca haklarını vermediler. Ama zenciler mücadele ettiler ve sonunda içlerinden birini ABD Başkanı bile yaptılar. Herkes bilsin. Bu düzen değişecek” dedi.