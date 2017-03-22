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Arıklı, Reklamlar kitabını Akıncı'ya sundu

Arıklı, Reklamlar kitabını Akıncı'ya sundu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Kıbrıs Türk Basınında Reklamlar (1923-1974) Seçki kitabının yazarı Yrd. Doç. Dr. Güven Arıklı’yı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Kıbrıs Türk Basınında Reklamlar (1923-1974) Seçki kitabının yazarı  Yrd. Doç. Dr. Güven Arıklı’yı kabul etti.

Arıklı, çalışması hakkında bilgi vererek, kitabını Akıncı’ya sundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı da, çalışmasından dolayı Arıklı’yı tebrik ederek, bundan sonraki çalışmalarında da başlarılar diledi.

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