Arıklı: "Seçim kaçakları ömürlerini bir kaç ay daha uzatmış oldular"

YDP heyeti örgütlenme ve tanıtım çalışmaları çerçevesinde dün akşam Gayretköy’ü ziyaret etti.

Köy kahvesindeki sohbet toplantısından önce köyde tanıtım broşürü dağıtan YDP Heyeti, evlere dağılarak köy halkının sorunlarını dinledi. Daha sonra köy kahvesinde yapılan sohbet toplantısında konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bölgenin ve özellikle Gayretköy’ün sorunlarını gayet iyi bildiklerini, bu sorunların YDP iktidarında tarih olacağını söyledi.

Arıklı, Gayretköy’ün genellikle 74 gazilerinin yerleştiği bir köy olduğunu, heykelleri dikilmesi gereken gazilerin bu köyde kaderlerine terk edildiğini ve unutulduğunu söyledi. Arıklı; “42 yıldır çektiğiniz çileyi sonlandırmak için yola çıktık. Bize bir kez şans verin. Bu ülkeye adaleti ve eşitliği getireceğiz. Biz bu ülkenin en büyük eksiğinin Adalet ve Eşitlik olduğunu söylediğimizde bazı kesimler kıyameti koparıyorlar. Adalet ve Eşitliğe ne kadar ihtiyacımız olduğunu bilmeyenler, Gayretköy’e gelip sizinle konuşsunlar. Lefkoşa’da veya Girne’de bir eli yağda bir eli balda olanlar burada yaşanan kaosu anlayamazlar” dedi.

Arıklı KKTC’nin bu beceriksiz yönetime layık olmadığını, proje hazırlamasını bilmeyen bu Hükümetin geçen yıl Türkiye’nin gönderdiği yaklaşık 700 milyon TL’yi kullanamadığını söyledi. Arıklı; “Türkiye para gönderiyor ve proje hazırlayın bu parayı kullanın diyor. Bunlarsa projeye gerek yok. Bize sadece para verin gerisine karışmayın. Parayı verin istihdam yapalım, maaşları ödeyelim diyorlar” dedi.

UBP-DP Koalisyon Hükümetinin koltuklarına sıkı sıkıya bağlandığını ve seçimden köşe bucak kaçtıklarını söyleyen YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı; “Korkunun ecele faydası yok. Sahte ve düzmece anketlerle istediğiniz kadar oyunuzu yüksek gösterin. Günün sonunda herkes boyunun ölçüsünü alacak. Sandıktan kaçarak ömrünüzü sadece birkaç ay daha uzatabilirsiniz, o kadar” diyerek sözlerini sürdürdü.