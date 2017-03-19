Arıklı: "Türkiye’nin oksijeniyle oksijen çadırında yaşayıyoruz"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) İskele’ye bağlı Kumyalı’da “İktidara Yürüyüş Şöleni” düzenledi.

YDP’den verilen bilgiye göre, İskele İlçe Başkanı İsmet İlkhan burada yaptığı konuşmada, son dönemlerde yapılan anketlerin “algı operasyonu” olduğunu savundu. Anketlerde YDP’ye verilen oy oranının “komik” olduğunu savunan İlkhan, “Ülke seçim barajını sadece İskele’de alacağımız oyla aşar, diğer bölgelerde alacağımız oyla da bu partiyi iktidara taşırız” iddiasında bulundu.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu da, YDP’nin uzun bir hazırlık döneminden sonra kurulduğunu, kurulduktan çok kısa bir süre sonrada ada çapında örgütlendiklerine işaret etti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, KKTC’nin şu anda “Türkiye’nin oksijeniyle oksijen çadırında yaşayan bir ülke” haline geldiğini savundu. Arıklı, ülkenin çok zengin kaynaklara sahip olduğunu ancak ülkeyi yönetenlerin beceriksizliği, bilgisizliği ve vizyonsuzluğu yüzünden KKTC’nin zengin kaynakların fakir ülkesi haline geldiğini ileri sürdü.

Arıklı, Türk milleti olarak Çanakkale Zaferi’nin 102. yılını kutladıklarını belirterek, “Çanakkale zaferini Çanakkale ruhunu taşıyan insanlar kazandı” dedi.