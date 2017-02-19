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Arjantin'de otobüs kazası: 19 ölü, 23 yaralı!

Arjantin'de otobüs kazası: 19 ölü, 23 yaralı!

Arjantin'de meydana gelen trafik kazasında 19 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

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Arjantin'de meydana gelen trafik kazasında 19 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilileri, And dağları yakında bulunan bir otoyolda 43 kişiyi taşıyan otobüsün devrildiğini açıkladı. Yetkililer, kazada, Arjantin'in Mendoza kentinden Şili'nin başkenti Santiago'ya giden otobüsteki 19 yolcunun hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını bildirdi.

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