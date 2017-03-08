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Arjantin'de sendikalar hükümeti protesto etti

Arjantin'de sendikalar hükümeti protesto etti

Arjantin'de ülkenin önde gelen sendikalarının, Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin politikalarını protesto ettiği bildirildi.

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Arjantin'de ülkenin önde gelen sendikalarının, Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin politikalarını protesto ettiği bildirildi.

CGT İşçi Federasyonu ve diğer önemli sendikalar önderliğinde başkent Buenos Aires sokaklarında toplanan binlerce kişi Macri hükümetinin işten çıkarma, ithalattaki kısıtlamaları kaldırma ve diğer politikalarını protesto etti.

Ellerinde afişler ve Arjantin bayrakları taşıyan protestocular şehrin ana caddelerini trafiğe kapattı.

Ayrıca göstericiler, ülkedeki yüksek enflasyon nedeniyle maaşlarının artırılması talebinde bulundu.

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