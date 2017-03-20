Arkadaş kavgası bıçaklamayla bitti

Devrim Demir

Kendisini darp ettiği gerekçesi ile öfkelenen Nijeryalı öğrenci oda arkadaşının ellerini ve bileklerini ekmek bıçağı ile doğradı. Kavganın hemen ardından 20 yaşındaki Nijeryalı öğrenci Abubaker Abdi Hoch polis tarafından tutuklandı.

Ekmek bıçağı ile Hoch tarafından sol el üç parmağı ve sağ el bileği kesilen 29 yaşındaki E.E.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tutuklanan zanlı Abubaker Abdi Hoch, dün tutukluluk talebiyle çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındı.

Soruşturma tamamlanmadı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede verdiği ifadede zanlı Abubaker Abdi Hoch’un “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından gözaltına alındığını anlattı.

Polis, olayın dün sabah saat 10.00 sıralarında Lefkoşa’da Adana Sokak’ta bir pansiyonda meydana geldiğini söyledi.

Kendisini darp ettiği gerekçesi ile oda arkadaşı E.E.’nin sol elinin üç parmağını ve sağ el bileğini 32 cm ekmek bıçağı ile kestiğini ifade eden polis, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini belirten soruşturma memuru 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.