"Arkadaşım suçsuz, uyuşturucu benim"

Devrim Demir

Lefkoşa’da şüpheli görülerek aracında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan Kudret Evli ile suçla bağlantılı olduğu iddia edilen Ümit Ertuğrul gözaltına alınarak dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Evli söz konusu uyuşturucu maddeyi yasal olmayan yollardan Güney Kıbrıs’a geçerek 40 Euro’ya satın aldıklarını itiraf etti.

Tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar aleyhinde birer gün tutukluluk alındı.

Arkadaşını savundu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis, 11 Ocak tarihinde zanlı Kudret Evli’ye ait araçta yapılan aramada sürücü koltuğu altında iki adet içinde bonzai bulunan ucu yanık sigara ve el freni altında 3 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade vererek uyuşturucu maddeyi 5 Ocak tarihinde zanlı Ümit Ertuğrul ile birlikte askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan 40 Euro’ya aldıklarını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, ifade üzerine zanlı Ertuğrul’un da tutuklandığını ifade ederek, her iki zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu söyledi. Polis, zanlıların soruşturma amaçlı bir gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında bir gün süre ile tutukluluk emri verirken söz hakkı alan zanlı Evli, arkadaşı Ümit Ertuğrul’un suçsuz olduğunu, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu öne sürdü.