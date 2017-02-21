Arkadaşları tehditler savurdu, polis devreye girdi

Geçtiğimiz günlerde 3 genci Lefkoşa'daki Arasta bölgesinde darp eden zanlıların arkadaşları sosyal medya üzerinden açık tehditte bulunarak, "Bu kez de Cumhurbaşkanı'nın oğlunu döveriz" şeklinde yorumda bulundular.

Lefkoşa’daki Arasta bölgesinde 3 kişiye yapılan saldırıya ilişkin, saldırıyı gerçekleştiren üç kişiye üçer gün daha tutukluluk emri verildiği öğrenildi.

Öte yandan bugün üç zanlıdan biri olan Mehmet Alkış'ın sosyal medya hesabı üzerinden açık ve yazılı olarak “Bu sefer de Cumhurbaşkanı’nın oğlunu döveriz” şeklinde tehditler savuran kişilerle ilgili olarak polisin müdahalede bulunduğu, olayla ilgili yazılanların ise sosyal medyadan silindiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Surlariçi bölgesinde polisin aktif olarak devriye yaptığı fakat yaşanan olaylar sonrasında, devriyelerin daha da sıklaşacağı kaydedildi.