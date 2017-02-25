Arslan: "KKTC'de de özel sektörde sendikal yapıyı inşa etmemiz gerekiyor"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Mutlaka KKTC'de de özel sektörde sendikal yapıyı inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

Kıbrıs'ta temaslarda bulunan Arslan, Lefkoşa Golden Tulip Otel’de gazete ve medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın müzakere sürecinde gösterdiği hassasiyete ve kararlılığa Hak-İş olarak destek verdiklerini bildirdi.

Sendika hareketinin geleceğinin özel sektör olduğunu ifade eden Arslan, Hak-İş konfederasyonunun üye sayısının yüzde 70'den fazlasının özel sektörden oluştuğunu, buradaki sendikal yapının Kıbrıs'ta da inşa edilmesi gerektiğini savundu.

Arslan, çalışmaları ile taşeron işçilere toplu sözleşme imkanı sağlayan yasayı 2014 yılında çıkarttıklarını belirterek, "Mutlaka KKTC'de de özel sektörde sendikal yapıyı inşaa etmemiz gerekiyor. Bu kurum için de çok önemli, ülkenin geleceği için de çok önemli, iş barışı için de önemli, istihdamın güvencesi açısında da güvenli. Bunu başarabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Kamu hizmetlerinin yerinde olmadığı, kamuda çok istihdam bulunduğu, mali yükün fazla olduğu yönündeki eleştirilere değinen Arslan, şunları belirtti:

"Biz, Türkiye'de son 15 yıl içerisinde birlikli kamu şirketlerini inşa ettik. Gerçekten yatırım yapan, istihdam oluşturan aynı zamanda ülkeye ciddi katkı sağlayan kamu şirketlerimiz oldu. Bu şirketlerle ilgili çeşitli araştırmalar ve yayınlar yaptık. Uluslararası Sendikal Hareketi Türkiye'de verimli kamu şirketi olabileceğine inanmıyordu. Biz bunun olduğunu gösterdik ve bunu başardık. Kamu hizmetlerini tamamen özelleştirerek çekilmek aslında küresel kapitalizmin bize dayatmış olduğu zorunluluklara teslim olmak anlamına gelir. Halbuki bazı hizmetler vardır ki kamu tarafından yapılması gerekir. Ama bu hizmetlerin kalitesini arttırmamız, verimliliğini artırmamız için adım atmamız gerekiyor."

Biz gazetecinin, "Siyaset sendikanın neresindedir? sorusu üzerine Arslan, şunları söyledi:

"Bütün çağdaş demokrasilerde sendikalar siyasetin içinde oluyor. Ancak siyasetin öznesi değil ama siyaseti etkileyen, siyaseti lobi ile etkileyen, siyaset üzerinde baskı kuran, siyaseti sendikanın menfaatleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışan bir yapı söz konusudur. Sendikaları, siyasetin güdümüne vermek değil, siyaseti üzerinde baskı oluşturmak için oluşturmak gerekir. Bizim amacımız kitlelerimizin çıkarlarını siyaset üzerinden korumak, onları ileriye götürmektir."