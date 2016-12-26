Arter: "Hastane yolu Belediye Meclisi gündeminde"

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, “Hastane Yolu” Nehir Caddesi olarak bilinen yolun, trafik ve yol güvenliği konusunun, Belediye Meclisi’nin gündeminde olduğunu ve en doğru kararın alınması için gerekli çalışmaların yapıldığın duyurdu.

Arter yazılı açıklamasında, konuyla ilgili olarak Belediye Meclisi’nce alınacak karar ve yapılacak uygulamanın yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını da kaydetti.

Arter, “Basında ve sosyal medyada paylaşılan bu konu hassas bir konu olup, acele verilecek kararlarla istenilen fayda sağlanamayacaktı” dedi.