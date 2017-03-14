Arter, Tıp Bayramı mesajı yayımladı

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, sağlıklı yaşamın her insanın temel hakkı olduğunu belirterek, sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkartılması ve toplum sağlığının güvence altına alınmasının sosyal devlet anlayışının gereği olduğunun altını çizdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter , Tıp Bayramı mesajında, doktorlar ve sağlık personelinin sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye getirilmesi için gösterdiği fedakarlık ve özveriye dikkat çekti.

Arter, ” ’Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk’ün sevgi, güven ve takdirini kazanmış kutsal, saygın ve onurlu, bu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren doktorlarımız ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarının ’14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı.