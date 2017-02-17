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Artık doğum kontrolü için de 'mobil uygulama' var

Artık doğum kontrolü için de 'mobil uygulama' var

Kaliforniya'da dolaşıma sokulan bir uygulama, kadınların doktora gitmeden ve kimi durumlarda sigortaya bile ihtiyaç duymadan doğum kontrolü desteği almalarını sağlayacak.

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Kaliforniya merkezli Nurx isimli şirket, doğum kontrolüne ulaşmakta zorluk yaşayan kırsal bölgedeki kadınlara yardımcı olmayı umarak bir mobil uygulamayı dolaşıma soktu.

ŞİMDİLİK BAZI EYALETLERDE

Uygulama şimdilik, Kaliforniya, New York, Washington ve Pensilvanya'da kullanılabilecek. Nurx, yakında başka bölgelerde yaşayanlara da hizmet vermeyi hedefliyor.

Uygulamayla birlikte, doğum kontrolü almak isteyen kullanıcılar internet üzerinden kayıt yaptıracak ve tıbbi sorular içeren bir form dolduracaklar. Form, uygulama aracılığıyla doktorlara ulaştırılacak. Eğer başvuru doktor tarafından kabul edilirse, doğum kontrolü için gerekli malzemeler kullanıcıya gönderilecek.

Eğer kullanıcı sağlık sigortasına sahip değilse, doğum kontrolü ücretsiz olarak sağlanabilecek.

DOKTORLAR TARTIŞMAYA BAŞLADI

Uygulama, doktorlar arasında tartışılmaya başlandı bile. Bazı doktorlar, mobil uygulama aracılığıyla muayeneye sıcak bakmıyor. Gerekçeleri ise, bire bir konuşmanın bazı yan etkileri engellemek için kritik önemde olması.

Doktor Tara Baum, asıl endişenin hormonal doğum kontrol yöntemlerinde pıhtılaşma, felç ve kalp krizi riskinin yükselmesi olduğunu belirtti. Doğum kontrolünün birçok türü olduğunu belirten Dr.Baum, bir doktorla yüz yüze tartışmanın doğru yöntemi bulmak için gerekli olduğunu savunuyor.

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