Geçitköy’de 8 Mart’ta meydana gelen kazada methalder kamyonun şase numarasının bir başka araca ait olduğu gerekçesiyle tutuklanan Aşan Nakliyat Direktörü Mahmut Dağaştı ile Aşan Nakliyatın Akçiçek Taş Ocağı sorumlusu Musa Işıklar, bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk verildi.

Geçitköy’de meydana gelen ölümü kazada, Jeyhun Babayev’in 1 Mart 2017 tarihinden bu yana Aşan Nakliyat’ta çalıştığı ve kaza günü kullandığı GK 431 plakalı kamyonun şase numarasıyla plakanın birbirini tutmadığının tespit edildiği belirtildi.

Meselenin tahkikat sorumlusu Adil Ertepınar, şase numarasının Mustafa Kahveci’nin sahibi olduğu Kahveci Limited’e ait GT 528 plakalı araca ait olduğunun belirlenmesi üzerine, Aşan nakliyat Direktörü Mahmut Dağaştı’nın tutuklandığını belirtti.

Aşan Nakliyat şirketinin Akçiçek köyündeki taş ocağının sorumlusu olan Musa Işıklar’ın ise Jeyhun Babayev’in aracı kullanmasına izin veren kişi olduğu için tutuklandığı ifade edildi.

GK 431 plakalı aracın birçok kez el değiştirdiğini ve satın alınan kişilerin tespit edilmesi gerektiğini ifade eden tahkikat sorumlusu, GK 431 plakalı aracın orijinal şasesinin ise henüz bulunamadığını söyledi ve zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk talep etti.

Zanlı avukatları ise tutukluluk talebine itirazda bulunmadı.

Girne Kaza Mahkemesi yargıcı Mesut Mesutoğlu da meseleyle ilgili tahkikatın selameti için her iki zanlı aleyhine 3’er gün tutukluluk emri vererek, zanlıların ayrıca doktor kontrolünden geçirilmesini emretti.

Geçitköy’de 8 Mart’ta meydana gelen trafik kazasında direksiyon hâkimiyeti kaybedilen kaya yüklü kamyon sürücüsü Jeyhun Babayev, karşı şeride geçerek van araçla yüz yüze çarpışmıştı.

Van aracın 48 yaşındaki sürücüsü Kamil Göktepe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, kamyon sürücüsü Jeyhun Babayev ise tutuklanmıştı.

Kazadan 4 gün sonra Kamil Göktepe’nin eşi Tamay Göktepe, kalp yetmezliğinden kaynaklanan kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.