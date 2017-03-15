Aşanlar LTD yetkilileri tutuklandı!

Geçitköy’de 8 Mart’ta meydana gelen ve Kamil Göktepe’nin yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili olarak bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Kazaya methalder kamyonun şase numarasının bir başka araca ait olduğu gerekçesiyle , Aşanlar Limited (LTD) Direktörü M.D ve Şirket Müdürü M.I tutuklandı.

8 Mart’ta, 32 yaşındaki Jeyhun Babayev yönetimindeki GK 431 plakalı kaya yüklü kamyon ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına geçerek karşı istikametten gelen NT 461 plakalı van araçla çarpışmıştı.

Babayev kazanın ardından tutuklanmıştı. Konuyla ilgili araştırma yapan polis, söz konusu kamyonun şase numarasıyla plaka numarasının eşleşmediğini tespit etti.

Savcılıkla birlikte harekete geçen polis, 3 gündür yapılan soruşturmalar sonucunda, Kazaya methalder kamyonun şase numarasının bir başka araca ait olduğu gerekçesiyle Girne Kaza Mahkemesi’nden alınan emirle Aşanlar LTD’in sahiplerinden M.D. ile şirket yetkililerinden M.I’yı tutukladı.

Tutuklu şahısların yarın Girne’de mahkemeye çıkarılması bekleniyor.Geçitköy’de 8 Mart’ta meydana gelen trafik kazasında direksiyon hâkimiyeti kaybedilen kaya yüklü kamyon, karşı şeride geçerek van araçla yüz yüze çarpışmıştı.

Van aracın 48 yaşındaki sürücüsü Kamil Göktepe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, kamyon sürücüsü Jeyhun Babayev ise tutuklanmıştı.

Kazadan 4 gün sonra Kamil Göktepe’nin eşi Tamay Göktepe, kalp yetmezliğinden kaynaklanan kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: BRTK