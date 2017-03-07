Aşevi'ne izin yok, kokoreççi ve bet ofise var!

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Gönyelili Mehmet Şah ’a “Şah Aşevi” için vermediği izni kokoreççi ile bet ofislerine verdi.

Babası Taner Şah gibi bir keman ustası olan Mehmet Şah tüm izin makamlarının onayını aldığı halde, tabelasına ve içinin envanterine kadar hazırladığı "Şah Aşevi" için Ahmet Benli'nin itirazına toslayınca oradan çıkmak zorunda bırakıldı. Onun yerine kokoreççiye izin verildi.

Benli aynı yerde bulunan diğer dükkanları da "Gönyeli halkının mutluluğu için" bet ofislerine verdi ve halkçı olduğunu bir kere daha kanıtladı(!)

Kıbrıs'ta hayata tutunabilmek için son umudu olan "Şah Aşevi"ni de kaybeden genç Mehmet Şah Ingiltere'ye göçüyor ve ay sonu adadan ayrılıyor.

Kaynak: Afrika Gazetesi



