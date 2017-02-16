Lefkoşa8 °C
  • UptownPark
  • Telefonu satmadan önce ne yapmalı?
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
  • Diyetisyenler sağlık için "makarna" yiyin dedi
  • Hapşırırken bunu sakın yapmayın
  • Tek bir kuralla kilo vermek mümkün!
  • Ağrı kesiciler ağrıyı kesiyor ama...
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın yapılan itirazı değerlendirecek
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın yapılan itirazı değerlendirecek

Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın yapılan itirazı değerlendirecek

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yarın toplanarak TÜRK-SEN’in itirazını değerlendirecek.

A+A-

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yarın toplanarak TÜRK-SEN’in itirazını değerlendirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eski Hizmet Binası’nda saat 09.30’da yer alacak toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner başkanlığında yapılacak.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.