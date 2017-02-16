Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın yapılan itirazı değerlendirecek

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yarın toplanarak TÜRK-SEN’in itirazını değerlendirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eski Hizmet Binası’nda saat 09.30’da yer alacak toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner başkanlığında yapılacak.