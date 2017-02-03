Aşırı çay tüketmek, diş rengini bozuyor

Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, "Kozmetik diş hekimliği güzel bir gülüş için bir çok farklı seçenek sunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de diş beyazlatmadır. Ev tipi diş beyazlatma ve ofis tipi diş beyazlatma olmak üzere iki farklı şekilde uygulanabilir. Ev tipi diş beyazlatma uygulaması en az bir hafta içinde sonuç verirken, ofis tipi diş beyazlatma uygulamalarında ise otuz dakika içinde gözle görülür bir beyazlama elde edilmektedir.Ofis tipi uygulamalar mutlak olarak hekim tarafından yapılmalıdır. Diş beyazlatma işleminin etkili ve uzun süre kalıcı olabilmesi için hekimin tecrübesi ve kullandığı materyal ile cihaz büyük önem taşımaktadır" dedi.

Dişlerde renklenmelerin özellikle çay, kahve, sigara ve renkli içeceklerin uzun süre ve sıklıkla kullanılması gibi sebeplerden olduğunu kaydeden Diş Hekimi İlker Arslan, "Doğuştan gelen sebepler,Uzun süre antibiyotik kullanılması,Aşırı flor alımı,Kanal tedavisi,Travma ve yaşlılık sonucu oluşabilir. Bu sebeplerden dolayı oluşan renkleri yok etmek için diş beyazlatma işlemi ülkemizde de çok yaygın olarak yapılmaktadır.Diş beyazlatma ,diş yüzeyine sürülen özel jellerin lazerlerle veya kimyasal olarak aktif hale geçmesiyle diş renginin açılması işlemidir. Hastaların alışkanlık ve bakımlarına göre 1-2 senede bir yapılan tekrar tedavileri rengin korunmasına yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Diş beyazlatmanın, diş yüzeyindeki lekeleri çıkarmakla aynı işlem olmadığını belirten Diş Hekimi İlker Arslan, "Diş yüzeyindeki lekeler dişin dış tabakasındaki renklenmelerdir. Mekanik temizlikle ve mutlaka diş beyazlatma öncesinde yapılması gerekir. Diş beyazlatmanın hem dişin canlı kısmına hem de dişin sert dokusuna hiç bir zararı olmadığını fakat mutlaka tecrübeli hekimler tarafından ve kaliteli materyaller ile yapılmalıdır" şeklinde konuştu.