Aşırı sağcı Flamanlar Merkel'i Belçika'da protesto etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sığınmacı politikası nedeniyle Belçika'da aşırı sağcı Flamanlar tarafından protesto edildi.

Merkel'e, Gent ve Leuven Üniversitesi tarafından fahri doktora verildi. Törenin yapıldığı Gent kentindeki Thee Egg salonu önünde toplanan aşırı sağcı Flaman Menfaati partisinin lideri Filip Dewinter ve destekçileri, Merkel karşıtı gösteri düzenledi.

Merkel'in sığınmacını politikasına karşı olan protestocu Flaman milliyetçiler, "Merkel istenmiyor", "Merkel gitmeli" ve "Stasi Merkel'in Avrupa soykırımını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Aynı pankartlar, Merkel'in geçeceği yollara da yerleştirildi. Almanya'da İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketinin sloganı olan "Merkel gitmeli" ifadesinin Belçika'da da kullanılması ayrıca dikkat çekti.

Merkel'in sığınmacı kabul politikası, Avrupa'daki aşırı sağcı partilerin tepkisini çekiyor. Merkel'in sığınmacıları kabul ederek, Avrupa'yı istikrarlaştırdığını savunan aşırı sağılar, bu politikadan derhal vazgeçilmesini ve sığınmacıların hareketlerini kısıtlayacak şekilde sıkı önlemler alınmasını istiyor.