Aşk’a kriz engeli

Melin Dobran - Hüseyin Çiçek

Başkent Lefkoşa’da mağaza işleten esnaf, sevgililer günü için önceden hazırlık yaptığını fakat çarşıda çok hareketlilik olmadığını söyledi. Birkaç gün önce az da olsa satış yaptığını ifade eden esnaf, son güne kadar umutla bekleyeceğini dile getirdi. Satış yapmak için özel günlerde indirim ve kampanya yaptığını dile getiren esnaf, fiyatlarda herhangi bir değişikliğe gitmediğini ifade etti. Arka arkaya yapılan zamları ve dövizin yükseldiğini anımsatsan esnaf, vatandaşın bundan dolayı lüks harcamalarını kıstığını dile getirdi. Esnaf, “Artık hiçbir özel günün tadı kalmadı. İnsanlarımızda eskisi gibi heyecan da yok. Çarşı eskiden cıvıl cıvıldı. Artık herkes harcamalarına kısıtlama getirdi. Yine de son güne kadar bir umudumuz var” dedi.

Sevgililer Günü’nde çiçekçiler ve çikolata siparişi alan esnaf işlerinin iyi olduğunu satışlarının bugün daha da artacağını belirtti.

Kuyumcular ise satışlarının geçen yıllara göre düştüğünü aktardı. Her kesime ve her keseye uygun takı sattıklarını belirten kuyumcular, sevgiliye alınan en pahalı hediyenin pırlanta olduğunu belirtti. Pırlanta fiyatlarının bin liradan başladığını ve bu rakamın 40, 100 ve 500 bin TL’ye kadar çıktığını söyleyen kuyumcular, ülkede yaşanılan ekonomik kriz nedeniyle vatandaşın daha çok ucuz olan pırlantalar aldığını pahalı olanların ise vitrinde alıcı beklediğini söyledi.

Mağusa’da umutlar bugüne sarktı…

Satışları durgun seyreden Gazimağusa esnafı ise umudunu bağladığı Sevgililer Günü’nde beklediği satışı yapamadığından dert yanıyor. Diyalog muhabirine konuşan çiçekçi ve kuyumcular, tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, sevgililer günü olan bugün satışların patlama yapmasını umutla beklediklerini dile getirdi. Bazı çiçekçiler bugünden oldukça iyi satış beklerken, bazı çiçekçiler “Maliyetimizi bile çıkarabilirsek ne mutlu bize” şeklinde konuştu.

Lefkoşalı esnaf ne dedi?

Ecmen Avcı: Biz sevgililer gününe özel bir kampanya düzenledik. Kampanyada beş taşa tek taş hediye ediyoruz. Kampanya Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa şubelerimizde devam ediyor. Ülke ekonomisini de göz önünde bulundurarak sevenleri sevindirmek için böyle bir kampanya düzenledik. Mağazalarımızda her kese her keseye uygun takı çeşitlerimiz mevcut.

Ercan Koşan: Bu özel gün için indirim ve çeşitli hediyelerimiz var. Bayanlara kolye ve tektaş yüzükler alındı. İşlerimiz yılbaşında daha iyiydi. Yerliden çok yabancı uyruklu müşterilerimiz var. Çarşıda genel olarak sevgililer günü havası yok. 100 bin TL’ye de 500 bin TL’ye beş taş yüzüklerimizi hazırladık ve müşteri bekliyoruz. Şu ana kadar böyle para harcayan yok. Pırlantalar bin TL’den başlıyor. Tektaş pırlantanın fiyatı 20 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu taşın büyüklüğüne göre değişir. Birkaç gün önce, 20 bin TL’ye bir iş adamı beş taş yüzük satın aldı, başka da alan olmadı Yılda iki üç kez bu tür satışlar da yapıyoruz.

Cemal Macila: Sevgililer gününe özel çok özel ürünler getirttik. Hem bayanlar hem de erkekler için. Bu ürünlerden faydalanmak isteyenlere peşin ödemede yüzde 20 indirim yapıyoruz. Kredi kartına taksit imkânımız var. Herkesin sevgililer gününü kutluyorum. Satışlarımız normal seyrinde gitti. En çok bileklik, kolye ve yüzük sattık. Geçmiş yıllara göre bu özel güne ilginin azaldığını fark ettik.

Göksel Macila: Sevgililer günü için genelde tek taş yüzük sattık. Bunun yanında özel tasarım ürünleri ve sonsuzluk simgeli kolyeler de rağbet gördü. Pırlantaların fiyatı 1.000-2.000 TL arasıdır. Beş taş yüzüklerin fiyatı ise 2 bin-3 bin TL arasıdır. Satışlarımızdan olabildiği kadar memnunuz.

Yonca Çeliker: Çarşıda 14 Şubat için çok bir hareketlilik yok. Dövizin yükselmesinden ve sürekli olarak yapılan zamlardan dolayı bazı harcamalar kısıtlı olarak yapılıyor. Sabah saatlerinde biraz hareketlenme oldu. Halkımız genellikle indirimden faydalanıyor. Benim dükkânımda en çok gece için abiye kıyafet satıldı. Geçmişe baktığımız zaman satışlarımız daha iyiydi. Şimdilerde o heyecanı görmüyoruz.

Özsan Güzeloğlu: Mağazamdaki ürünler, yılbaşından beridir indirimdedir. Çarşıda 14 Şubat havası yok. Vatandaşlarımız ekonomik yönden sıkıntı yaşadığı için lüks ihtiyaçlarına da kısıtlama getirdi. Dövizin ve temel gıda fiyatlarının yükselmesinden dolayı eskisi gibi pahalı hediyeler alınamıyor.

Salime Bıçak: Sevgililer günü için çiçeklerimizde fiyat artışı yapmadık. Çiçekleri pahalıya almamıza rağmen normal zamanda nasıl satmışsak bugün için de aynı fiyata satıyoruz. Sevgililer günü için siparişlerimizi aldık, öncesinde de hazırlık yapmıştık. Orkide, kaktüs ve gül aranjmanları yaptık. Bu yıl satışlarımız biraz daha iyidir. Genelde buket siparişleri aldık. Oyuncak ayı ve çikolata ile süslüyoruz.

Hanife Karataş: Bu özel gün için genelde kırmızı güller tercih ediliyor. Orkide siparişi de aldık. Çeşitli süslemeler ve aranjmanlar yaptık. Orkide çiçeği daha kalıcı olduğu için tercih edilen çiçekler arasındadır. Geçen yıl satışların düşüktü ama bu yıl son güne kadar umutluyuz.

Özden Çıraklı: Sevgililer günü için epeyi sipariş aldık. Kalp şeklinde olan kutulara ayrı bir ilgi var. Çeşitli aranjmanlar yaptık. Bütün kutularımızı sevgililer günü için süsledik. Genelde karışık kalp çikolatalar ve paketlenmiş çikolatalar tercih ediliyor. Geçen yıla göre daha az sipariş aldık ama son gün de alan oluyor. Fiyatlarda değişiklik yapmadık. Kutu fiyatlarımız 10 liradan başlayıp 300 liraya kadar yükselebiliyor.

Yezdan Atagür Yatman: Sevgililer günü için çok sayıda badem ezmesi siparişi aldım. Bütün siparişleri kendim hazırladım. Bu özel gün için kalp şeklinde ve kırmızı renkte badem ezmeleri hazırladım. Beğenen çok olduğu için önceden de sipariş aldım. Aldığım siparişleri özel kutularda süsleyerek hazırladım. Kendi tasarımım olan çeşitli süslemeler de yaptım.

Gazimağusa esnafı ne dedi?

Erhan Kara: Büyük bir ümitle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, en azından özel bir gün olduğu için hareketlenme olacağını umut ediyoruz, sıradan bir pazartesi gününe göre bugün daha hareketli bir gün geçiriyoruz ancak tam anlamı ile satışlarımız canlanabilmiş değil, umudumuz son güne kaldı.

Şevket Sevdalı: Şu an için sevgililer gününe özel bir hareketlenme yok, biz sadece para harcayarak hazırlığımızı yaptık, sevgililer günü için beklentimiz var, hazırlık yapmıyorsanız umut da edemezsiniz. Yıldan yıla kazancımız azalıyor, dövizin fiyatı iyice yükseliyor ancak bizim fiyatlarımız her yıl aynı, dolayısı ile döviz arasındaki fark bizim cebimizden çıkıyor.

Hasan Bakkaloğlu: Satışlarımızda sevgililer gününe özel ufakta olsa bir canlanma vardır, müşterilerimiz yavaş yavaş sipariş vermeye başladılar. Geçen yıl sevgililer gününün Pazar gününe denk gelmesi sonucu büyük sıkıntı yaşamıştık, bu yıl hafta içine denk gelmiş olması ile umutluyuz. Dövizin yükselmesinden dolayı fiyatlarda büyük sıkıntı yaşadık ancak bunu müşterilerimize yansıtmayacağız. Çiçekçiler olarak genel şikayetlerimiz, sokakta seyyar gül satıcıları bizim işlerimizi engelliyor, şikayet etmediğimiz merci kalmadığı halde hiçbir önlem alınmış değil, biz dükkan kirası, vergi, elektrik ve eleman öderken, sokaklarda seyyar olarak çiçek satanlar dükkana gelecek olan müşterilerin bir anlamda önünü kesmiş oluyor.

Erdal Karasu: Sevgililer günü yoğunluğumuz başladı, satışlarımızda hafif bir hareketlenme var. Sevgililer günü dolayısı ile epey bir harcama yaptık, ben 15 bin TL’ye yakın bir masraf yaptım, umarım maliyetimi olsun çıkarırım. Çiçekçi olarak şikayetçi olduğum konu Pazar yerlerinde bir orkideyi 35 TL’ye satıyorlar, Pazar sistemi ne yazık ki bizi bozuyor, çiçekçiler olarak artık bizde pazarda bir yer açmayı düşünmeye başladık. Marketler de kutuda gül satışı da bizi bozuyor, ancak şunu söyleyeyim ki bu sorunları doğuran çiçekçiler arasındaki haksız rekabet ile perakende satış yapan toptancı firmalardır.

Haldun Birsoy: Sevgililer günü dolayısı ile satışlarımız hareketlendi, son gün daha da yoğun olacağımızı tahmin ediyoruz. Sevgililer gününe özel kampanyamız var, tek taş pırlanta bin TL 5 taş pırlanta ise bin 500 TL. Sevgililer gününe özel sattığımız en pahalı ürün pırlantadır.

İbrahim Küçük: Bugünden itibaren sevgililer gününe özel satışlarımız artmıştır, beklentimiz özellikle son gün satışların iyice artması yönündedir, satılan en pahalı ürünümüz pırlantadır, pırlanta fiyatları bin TL ile 40 bin TL arasında değişmektedir. Her bütçeye göre pırlantamız mevcut. Sevgililer gününe yönelik 2 tane kampanyamız var, müşterilerimizi bekliyoruz.

Aşkın Kılıç: Sevgililer gününe yönelik satışlarımız hareketlenmiş durumda. Özellikle son gün satışların iyice artacağını tahmin ediyorum. Sevgililer gününe yönelik 2 tane kampanyamız mevcut. Müşterilerimiz gelsinler, birini beğenmezlerse diğerini seçsinler, en değerli varlıklarımız olan bayanlarımıza, kendileri gibi mücevher alınması gerekiyor diyerek tüm müşterilerimizi bekliyoruz.

Zekiye Elem: Satışlarımızda sevgililer gününe yönelik bir artış oldu, genellikle son gün büyük bir yoğunluk yaşadığımız için yarın satışlarımızın çok daha iyi durumda olacağını söyleyebilirim. Mücevherlerimizde özel indirimlerimiz var, hepsi altınbaşın özel tasarımlarıdır.