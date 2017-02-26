Lefkoşa9 °C
  • UptownPark
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
  • Et yemeden protein ihtiyacınızı karşılayacak 9 süper besin
  • 1 kg vermek için kaç saat yürümek gerekir?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Askersiz Lefkoşa İnisiyatifi 4 Mart’ta Lokmacı’ya yürüyüş ve basın açıklaması yapacak
Askersiz Lefkoşa İnisiyatifi 4 Mart’ta Lokmacı’ya yürüyüş ve basın açıklaması yapacak

Askersiz Lefkoşa İnisiyatifi 4 Mart’ta Lokmacı’ya yürüyüş ve basın açıklaması yapacak

İki toplumlu “Askersiz Lefkoşa İnisiyatifi”nin, 4 Mart Cumartesi günü yürüyüş ve basın açıklaması yapacağı açıklandı.

A+A-

İki toplumlu “Askersiz Lefkoşa İnisiyatifi”nin, 4 Mart Cumartesi günü yürüyüş ve basın açıklaması yapacağı açıklandı.

Yeni Kıbrıs Partisi’nden (YKP) yapılan açıklamada, partinin de parçası olduğu Askersiz Lefkoşa İnisiyatifi’nin askersiz Lefkoşa ve Kıbrıs talebini bir kez daha sokakta ortaya koymak için önümüzdeki cumartesi saat 15.00’te Sarayönü Meydanı’nda buluşup, saat 16.00’da Ledra’da (Lokmacı) basın açıklamasında bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, bunun inisiyatifin 12. eylemi olacağı belirtildi ve tüm siyasi partilerle örgütlere katılım çağrısı yapıldı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.