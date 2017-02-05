Kuzey Kıbrıs Turkcell, “Aşkınız, internetiniz bol, telefonunuz GM 5 olsun” diyerek 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel kampanyasını açıkladı.

General Mobile’ın Android 7 ile üretilmiş akıllı telefonu GM 5, sevgililere özel satış fiyatıyla Turkcell İletişim Merkezleri’ndeki yerini aldı.

2 adet General Mobile GM 5 sadece 999 TL, üstelik her cihaz için ayrı ayrı 1 ay geçerli 5 GB interneti ile sevgilileri bekliyor.

5 inçlik göz alıcı HD ve Gorilla Glass 4 ekranı, 13 Megapiksel arka ve 5 MP ön kamerası, ayrıca pek çok gelişmiş özelliği ile dikkat çeken GM 5, 1-14 Şubat tarihleri arasında sevgililere özel avantajla sunuluyor.

Sevgililer Günü öncesinde 2 GM 5 cihaz 5’er GB interneti ile beraber 999 TL’ye hesaplı ve özel bir alternatif oluşturuyor.

General Mobile GM 5, gelişmiş özelliklere sahip bir akıllı telefon arayan ve tercih edenler için ideal seçenek olarak öne çıkıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada, kampanyadan, herhangi bir sevdiğine hediye almak isteyen herkesin yararlanabileceği belirtildi.

GM 5’in özellikleri

5 inçlik ekrana sahip akıllı telefon GM 5, 720 piksel IPS ekranı ile öne çıkıyor. Ekran koruması olarak Gorilla Glass 4 tercih edilirken, yonga seri olarak Snapgragon 410’a yer verildi.

Telefonda 2 GB RAM desteğinin yanı sıra 16 GB dahili hafıza da bulunuyor. Arka kamerası 13 MP olan çift flaşlı akıllı telefonun ön kamerası ise 5 MP.

General Mobile’ın Android 7 ile üretilmiş akıllı telefonu GM 5’in ana özellikleri arasında GPS, Bluetooth 4.0 konuşuluyor.

FullHD Video Kaydedici ve oynatıcının da bulunduğu GM 5’de ayrıca şu temel özellikler de yer alıyor:

Gelişmiş telefon rehberi, gelişmiş mesaj kutusu, saat, dünya saati, alarm, kronometre, geri sayım, titreşimli uyarı, hareket sensörü (G-sensor), akselerometre, manyetik sensör, yakınlık sensörü, ışık sensörü.

GPS uydu bağlantısı destekli GM 5, pek çok eğlence içeriği ile de dikkat çekiyor.