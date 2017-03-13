Aslancak Yeşilova şampiyon, Yenicami Şampi...
K-Pet Futbol Liglerinde haftanın son karşılaşmaları dün oynandı.
K-Pet Futbol Liglerinde haftanın son karşılaşmaları dün oynandı.
22’inci haftanın geride kaldığı K-Pet Süper Futbol Ligi’nde lider Yenicami ile en yakın takipçicisi Cihangir arasındaki puan farkı 15’e çıktı.
55 puanla lider durumda bulunan siyah beyazlıları Cihangir 40 puanla ikinci sırada takip ediyor. Lig’de 39 puana sahip Küçük Kaymaklı üçüncü durumda.
16’ıncı haftanın geride kaldığı Birinci Lig Kırmızı Grup’ta 36 puanla lider durumda bulunan Merit Alsancak Yeşilova, sezon bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken Mehmetçik 10 puan geriden ikinci, aynı puana sahip Hamitköy üçüncü sırada bulunuyor.
19’uncu hafta maçlarının dün yapıldığı Birinci Lig Beyaz Grup’ta lider Ozanköy 37 puanda.
Puan tablosunun ikinci basamağında 31 puanlı Lapta, üçüncü basamakta 29 puanlı Gönyeli yer alıyor.
Öte yandan, A2 Birinci Lig Kırmızı Grup’ta 41 puanlı Maraş, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
K-Pet Futbol Ligleri'nde haftanın sonuçları:
K-Pet Süper Lig
GAÜ ÇETİNKAYA TSK 3 - 1 BAF ÜLKÜ YURDU
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 1 - 2 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 2 - 1 TÜRK OCAĞI LİMASOL
MORMENEKŞE GB 2 - 2 CİHANGİR GSK
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 4 - 2 GENÇLİK GÜCÜ TSK
LEFKE TSK 1 - 2 YALOVA SK
DUMLUPINAR TSK 0 - 4 YENİCAMİ AK
BİNATLI YSK 4 - 0 DEĞİRMENLİK SK
K-Pet 1.Lig Kırmızı Grup
HAMİTKÖY ŞHSK 3 - 1 DÜZKAYA KOSK
MESARYA SK 0 - 3 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK
YENİ BOĞAZİÇİ DSK 1 - 2 MEHMETÇİK TÇB
GÖÇMENKÖY İYSK 3 - 2 MARAŞ GSK
AKOVA SK 7 - 1 DİPKARPAZ SK
K-Pet 1.Lig Beyaz Grup
TATLISU HOSK 2 - 2 LAPTA TBSK
GİRNE HALK EVİ 1 - 2 BOSTANCI BAĞCIL SK
KARŞIYAKA ASK 4 - 0 SERDARLI GB
ESENTEPE KKSK 2 - 1 DENİZLİ SK
GÖNYELİ SK 3 - 0 DOĞANCI SK
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