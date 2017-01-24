Astana toplantısından 'ortak mekanizma kurulması' kararı çıktı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu toplantı, ev sahibi ülkenin Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'un okuduğu ortak açıklamayla sona erdi.

Abdrahmanov, Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'deki ateşkesin izlenmesi amacıyla ortak mekanizma kurulmasının kararlaştırdığını duyurdu.

Abdrahmanov, açıklamada, tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği, bağımsızlığı ve egemenliğine bağlı olduklarını vurguladı.

Krizin sadece 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının tamamının uygulandığı bir siyasi süreçle çözülebileceğini belirten Abdrahmanov, ateşkes rejimini güçlendirmeye, ihlallerin asgariye indirilmesine katkıda bulunmaya, şiddeti azaltmaya, güven artırmaya, 2165 (2014) sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak insani erişiminin hızlı ve sorunsuz şekilde önünün açılmasına ve Suriye’de sivillerin korunması ve serbest dolaşımını sağlamaya çalışacaklarını belirtti.

Abdrahmanov, ateşkesin izlenmesi ve ateşkese tam riayetin sağlanması, tahriklerin önlenmesi ve ateşkesin tüm koşullarının belirlenmesi amacıyla üçlü bir mekanizma tesis etmeyi kararlaştırdıklarını bildirdi.

Tarafların terör örgütleri DEAŞ ve Nusra Cephesi ile ortak mücadele etmek ve askeri muhalif grupları bunlardan ayırmak konusunda kararlılıklarını yinelediklerini dile getiren Abdrahmanov, müzakere sürecinin 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak yeniden başlatılması için çabaların acilen artırılması gerektiğine işaret etti.

Abdrahmanov, tarafların Esed rejimi ile muhalefet arasında BM’nin gözetiminde 8 Şubat 2017 tarihinde Cenevre’de başlatılması öngörülen görüşmelere silahlı muhalif grupların katılmasını istediğini ifade etti.

Uluslararası topluma 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararında mutabık kalınan tüm adımların derhal atılması için siyasi süreci destekleme çağrısında bulunan Abdrahmanov, siyasi çözüm süreci için Astana platformunda aktif işbirliği yapmayı kararlaştırdıklarını da kaydetti.

Abdrahmanov'un açıklaması sırasında toplantıya katılan Türkiye, Rusya ve İran heyeti de hazır bulundu. Türkiye heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık etti.