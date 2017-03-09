Ataben: "Başarıya ulaşmamak için hiçbir engelimiz yok"

Avrupa Birliği’nin (AB) teknik ve mali desteğiyle Veteriner Dairesi tarafından hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve halk sağlığı temini hedefiyle yürütülen “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” projesinde “Bölgesel Sohbet ve Bilgilendirme Toplantıları”nın ilki geçtiğimiz gün Erdemli’de gerçekleştirildi.

Köy kahvesinde gerçekleştirilen toplantıya, Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve AB Projesi Ekip Lideri Vaidotas Kiudulas’ın ev sahipliğinde, Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, üretici birlikleri başkanları, AB yetkilileri, bakanlık bürokratları ile 200’ü aşkın hayvan yetiştiricisi katıldı. Projede ilk numune alımının gerçekleştirildiği köy olan Erdemli’deki toplantıda “Hastalıklardan Ari Resmi İşletme” sertifikası sahibi ilk üreticiler de hazır bulundu.

Toplantıda oturumu yöneten Mustafa Naimoğulları katılımcılara katkıları için teşekkür edip sohbet toplanılarının devamının yapılacağını belirtti. Projeye ilk adımından bugüne destek verildiğini belirten Naimoğulları “Bizim derdimiz üreticiyi hayvan hastalıklarından ari bir hale getirmektedir. Bu proje sonunda her işletme ari hale gelecektir” dedi.

“BAŞARIYA ULAŞMAK İÇİN HİÇBİR ENGELİMİZ YOK”

Sohbet toplantısında ilk olarak projenin hedeflerinden bahseden ve aslında bu sürecin bitmeyen bir uğraş olacağını hatırlatan Proje Ekip Lideri Vaidotas Kiudulas’ın ardından Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben ilk beş ayın sayısal sonuçlarını üreticiler ile paylaştı. Ülkedeki mevcut hayvan sayısının yarısına yakınının Şubat ayı sonu itibarıyla test edilmiş olduğunu ve yalnızca %1 oranında hastalık tespit edilmiş olduğunu belirten Ataben, “Bu süreçte bize destek olan alın teri ile ekmeğini topraktan çıkaran üreticilerimize teşekkür ederim” dedi.

Ataben şunları söyledi:

“Projemize 850 bin Euro tutarında bir ek kaynak aktarılması sayesinde bir yıl içerisinde gerekli olan tüm test ve kontrol sürecini tamamlayabileceğiz. Bu noktada başarıya ulaşma yolunda bir sıkıntımız yoktur. Beş ayın sonunda hayvan varlığımızın yarısının durumunu biliyoruz. Bu durumun birçok kesime olumlu katkısı olacak... Projemizin bilhassa hellimin tesciline yapacağı katkı sayesinde önümüzdeki engellerin de kalkmasına katkı koyacağız.”