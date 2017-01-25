Atakan: "Muhalefette iken başka söyleyip, koltuğa oturup başka yapmadınız"

Başbakan Hüseyin Özgürgün, özelleştirme kapsamında kamuda istihdam edilen eski Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) ve ETİ çalışanlarıyla ilgili Meclis’ten geçen yasanın “çalışanların hakkı olduğunu” belirterek, “KTHY ve ETİ’nin bu ülkeye kazandırdıklarının yanında bizim yaptığımız aslında ahde vefadır” dedi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, özelleştirme kapsamında kamuya istihdam edilen eski Kıbrıs KTHY ve ETİ çalışanı bir grubu kabul ederek görüştü. Görüşmede, Hava-Sen Başkanı Buran Atakan ile Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da hazır bulundu.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, kabulde yaptığı konuşmada, KTHY ve ETİ’nin ülkenin köklü kuruluşları olarak hayata geçtiğini, değişen ekonomik koşullar, siyasi kararlar ya da dıştan kaynaklanan ekonomik gelişmelere bağlı nedenlerle güzide kuruluşların sıkıntıya uğradığını, çalışanların mağduriyetini siyasetin halletmesi gerektiğini, belli yasal çerçeve içerisinde kalarak yapılabileceklerin en iyisinin yapıldığını söyledi.

“Bu sizin hakkınız olandır” diyen Başbakan Özgürgün, “Siyaset doğru olanı yapmıştır, sonuçta Meclis’ten geçmiş bir yasadır. KTHY ve ETİ’nin bu ülkeye kazandırdıklarının yanında bizim yaptığımız aslında ahde vefadır” dedi.

Çalışanları rahatlatan bir adım attıklarını ifade eden Başbakan Özgürgün, “Yıllarca o kurumlarda çalıştınız, bundan sonra devlete vereceğiniz hizmetler var. O hizmetleri de daha şevkle ve mutlulukla yapacağınızdan eminim. Devlete, boyunu bükük, kırgın, üzgün hizmet etmek var, bir de şevkle hizmet etmek var, belki biz buna yol açmış olduk. Siz de o hizmetleri ve görevleri çok daha iyi yapacaksınız bundan da hiç şüphem yok” diye konuştu.

Başbakan Özgürgün, Hava-Sen Başkanı Buran Atakan’ın ve Kamu-Sen Başkanı Metin Atan’ın bu kararın alınması sürecindeki cesaretlendirici desteklerinin ve katkılarının büyük olduğuna da işaret etti.

Hava-Sen Başkanı Buran Atakan da, Başbakan Özgürgün’e teşekkür ziyaretinde bulunduklarını belirterek, “Genelde Başbakanlığın önüne eylem yapmak için geliyoruz. Bu teşekkür ziyareti yapılması kararının arkadaşlarına ait olduğuna dikkat çekerek “Arkadaşlar “Toplu mesaj verelim. Doğru yapana, haklının yanında olana da bu hakkını vermek gerekir” dedi.

Başbakan Özgürgün’ü muhalefette iken Ekim 2013’de ziyaret ettiklerinde kendilerine “KTHY ve ETİ ile gelecek her türlüyü öneriye olumlu oy vereceğini” söylediğini aktaran Atakan, Özgürgün’ün kararlı duruşunu iktidara gelince de sürdürdüğünü ifade ederek, “Siyasette yeni bir sayfa açmaya olanak sağlıyorsunuz. Muhalefette iken başka söyleyip, koltuğa oturup başka yapmıyorsunuz. Bu, toplum için çok önemlidir. Siyasetin bu şekilde yapılması gerekir. Bize muhalefette iken söz verdiniz, geldiniz koltuğa oturdunuz ve yaptınız. Bu bizler için ve toplum için önemlidir. Size çocuklarımız adına, bu güzel olaya imza koyduğunuz için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan da, Başbakan Özgürgün’ün konuyla ilgili muhalefetteki kararlığını iktidara gelince de gösterdiğini ve çalışanların mağduriyetlerine duyarlı davrandığını belirterek, Kamu-Sen olarak kararlı duruşunda dolayı Başbakan Özgürgün’e teşekkür ettiklerini söyledi.

Çalışanlar, daha sonra Başbakan Hüseyin Özgürgün ile toplu fotoğraf çektirdi.