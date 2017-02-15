Atakan: "Rum tarafının samimiyetsizliği bir kez daha görüldü"

Raif Uzkan

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi dışındaki siyasi partileri Kıbrıs müzakereleri konusunda bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanlığında saat 11.00’de başlayan ve yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı sonrasında parti temsilcileri basına açıklama yaptı.

ATAKAN

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Tolga Atakan da bugün son derece faydalı bir bilgilendirme toplantısı yapıldığını kaydederek, “2016 yılı sonu çözüm” hedefinin hayata geçirilememesinde olduğu gibi, son Rum Meclisi’ndeki söylemlerde Rum tarafının samimiyetsizliğinin bir kez daha görüldüğünü belirtti.

Atakan, daha ucu kapalı ve takvime dayalı bir görüşme sisteminden yana olduklarını bildirerek, süreç ilerledikçe yapılan yanlışları ve doğruları görüp, görüşlerini yine kamuoyuyla paylaşacakları bilgisini verdi.