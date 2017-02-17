Atan: "Amacımız ülkeyi kaosa sürüklemek değildir"

Deniz Abidin - Eniz Orakcıoğlu

KTAMS Genel Sekreteri Bengihan, hükümetin taahhüt ettiği 2017-2018 Mali Protokole uymaması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kamu maaşlarını ödemeyle ilgili katkıyı vermeyecek olmasından dolayı çalışma saatlerinin acele ve dayatma bir şekilde değiştirilmek istendiğini kaydetti.

Bengihan: Amaç, Türkiye Cumhuriyetine protokolü geçirdik, yapıyoruz demektir. Sendikaların bu konudaki tepkisini ve karşı duracaklarını biliyorlar. Bakanlar Kurulu artık baskı altında mı bu kararı aldı yoksa aralarında bir kopukluk mu var bilemiyoruz. Hükümet yaptığı birçok uygulama ve politikada hep geri adım atıyor. Yanlışlar yapılıyor ya da alınan kararlar Anayasa mahkemesinden geri dönüyor.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Genel Başkanı Metin Atan ise, hükümetin ben bilirim ben yaparım mantığıyla hareket etmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, “Bir karar alınırken sendikalarla da istişare edilirse sonuçta bir olumsuzluk yaşanmaz” dedi.

KTAMS Genel Sekreteri Bengihan ve KAMU-SEN Başkanı Atan, hükümetin önce yürürlüğe koyacağını açıkladığı ardından ise ertelediği kamuda yeni mesai saatleriyle ilgili yaşananları Yeni Bakış’a değerlendirdi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Sekreteri Güven Bengihan, hükümet ile sendikalar arasında imzalanan protokol gereği 16 Şubat’a kadar kamuda çalışma saatinin 08.30-15.30 olacağını belirterek, protokol imzalandığında konulan bir madde gereği ise 16 Şubat öncesi sendikalarla hükümetin görüşüp çalışma saatlerini istişare edeceğinin belirtildiğini söyledi. Bengihan, ancak hükümetin Bakanlar Kurulu’nu apar topar toplayarak 16 Şubat’a üç gün kala kamu çalışma saatlerini 08.00-17.00 olacak şekilde geçirdiğini kaydetti. Bengihan, bu yapılanın bir dayatma olduğunu ifade ederek, hükümetin attığı imzanın arkasında durmadığını belirtti. Bengihan, hükümetin verdiği sözü tutmadığını vurgulayarak, sendikalar olarak eylem ve grev yapma kararı aldıklarını, ancak hükümetin geri adım atarak Çarşamba günü bu konuyu görüşmeyi kabul ettiğini kaydetti.

“Hükümet protokole sadık kalmaya çalışıyor”

Bengihan, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan 2017-2018 Mali Protokolün kamudaki çalışma saatlerinin yazın ve kışın olacak şekilde mesailerin değişeceğinin, yaz mesaisinin 35, kış mesaisinin ise 40 saat haftalık olacak şekilde imzalandığını belirtti. Bengihan, hükümetin taahhüt edilen protokole uymadığı gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin maaşları ödemeyle ilgili katkıyı vermeyecek olmasından dolayı çalışma saatlerinin acele bir şekilde değiştirilmek istendiğini kaydetti.

Bengihan, şunları söyledi, “Amaç, Türkiye Cumhuriyetine protokolü geçirdik, yapıyoruz demektir. Sendikaların bu konudaki tepkisini ve karşı duracaklarını biliyorlar. Bakanlar Kurulu artık baskı altında mı bu kararı aldılar yoksa aralarında bir kopukluk mu var bilemiyoruz. Hükümet yapmış olduğu birçok uygulamada ve politikada hep geri adım atıyor. Yanlışlar yapılıyor ya da alınan kararlar Anayasa mahkemesinden geri dönüyor. Alınan kararlar kamu idaresi düşünülerek alınmıyor. Tamamen protokole sadık kalmaya yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Aslında buna bile uymuyorlar”

“UBP daha az yara alma peşinde”

Hükümetin erken seçime yönelik bir takım manevralar içinde bulunduğuna dikkat çeken Bengihan, olası bir seçimin de ülkeyi kurtaramayacağını söyledi. Bengihan, UBP’nin hükümette kaldığı sürece yıprandığını ve olası bir seçimde az milletvekili çıkaracağını düşünmekte olduğunu ifade ederek, UBP’nin daha az yara alma peşinde olduğunu belirtti. Bengihan, sendikaların Çarşamba günü hükümetle görüşeceğini kamudaki çalışma saatlerinin 1 Mart’tan sonra aşağı yukarı kesinlik kazanacağını belirtti.

Atan: Hükümet bizimle de istişare etmeli

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan da , Hükümetin karar üretirken sendikalarla işbirliği içinde alması gerektiğini vurguladı.

“Bizim isteğimiz bizimle istişare edilmesidir”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, KTAMS ve Kamu-Sen olarak mesai saatlerindeki değişiklik üzerine aldıkları eylem kararının Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile yaptıkları görüşmeden sonra ortaya çıkan mutabakattan dolayı askıya aldıkların söyledi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın iki yetkili sendikayı mesai saatleri ile ilgili konuyu konuşmak üzere kendilerine davet ettiğini anımsatan Atan, “Geçtiğimiz gün saat 3 de bürokratlarla beraber oturup konuyu masaya yatırdık, bize fikrimiz ve nereden şikâyetçi olduğumuz soruldu bizde bakana uygun bir dille sorunu anlattık. Konuyla ilgili metnin altında 16 Şubat’tan sonra mesai saatleri ile ilgili sendikalarla istişare edileceği yazmakta ve altında Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın imzası bulunmaktaydı. Ama bu metne karşılık Bakanlar Kurulu toplanarak mesai saatlerinin değişmesi üzerine karar aldı ve bunu karar sırf tepki çekmemek için Cuma günü yapıldı sonrası hafta sonu tatiliydi ve Pazarteside başka gündem yaratılarak mesai saatleri konusu hasıraltı edilmeye çalışıldı. Bu düşüncelerimizi bakana da anlattıktan sonra arzumuzun sendikalarla istişare içerisinde karar almaları olduğunu dile getirdik. Kısacası bu konuyu ben bilirim ben yaparım mantığı ile yapmalarının doğru olmadığını söyledik. Denktaş da bizi dinleyip bize hak vererek isteğimiz doğrultusunda mesai değişikliğini bizimle görüşülüp yeniden karara bağlanacak şekilde 1 Mart’a erteledi” dedi.

“Askıya aldığımız eylemleri gerçekleştirebiliriz”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’tan mesai saatlerinin tekrarda sendikalarla oturulup ortak bir noktada belirlenmesi için 15 günlük bir süre verilmesini, eski mesainin 1 Mart’a kadar devam etmesini istediklerini belirten Atan, “Bu konuşma üzerine Çarşamba günü saat 10,00’da al ver yaprak konuyu görüşmeye başlayacağız. Bunun yanında kesin olarak bilinmelidir ki kamu görevlilerinin istemediği bir mesai sistemine de onay vermeyeceğiz, çünkü görüşmeler sonrasında alacağımız detayları ve bilgileri üyelerimizle paylaşacağız. Eğer sendika üyelerimiz olur derse yapacağız, olmaz derse de biz yine askıya aldığımız eylemleri gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“Amacımız ülkeyi kaosa sürüklemek değildir”

Atan, ülkeyi kaosa sürükleme ya da biz yaparız biz biliriz mantığı ile hareket etmek niyetimiz olmadıklarının altını çizerek, “Basında yer alan sendikaların hükümetin üzerine çıktı gibi haberlerden bizlerde rahatsızlık duymaktayız. Bu olay bir uzlaşı olayıdır, kesinlikle bir güç savaşı değildir. Alınan karar yanlışsa ve hükümet geri adım atıyorsa bu erdemdir, bunu başka şekilde yansıtmakta doğru değildir” diye konuştu.

“Kamu çalışanları tek tip mesai istiyor”

Kamu çalışanlarının mesai saatleri ile ilgili nabzını ölçtüklerini belirten Atan, “Hükümetin mesailerle ilgili düşüncesi 9 ay kış 3 ay da yaz mesaisi yönündedir. Ancak çalışanlar çift yaz-kış mesaisinden geri adım atmayacaklar gibi görünmektedir. Kısacası bizim üyelerimizin isteği ve savunduğu tek mesai yöntemidir veya eski sistemdeki gibi 7 ay kış mesaisi, 5 ay yaz mesaisi şeklindedir” dedi.

“Saat 5’de mesai bitişi sıkıntı”

Atan, sözlerine şu şekilde son verdi; “Bakanla görüşmemizde saatler konusunda ve yaz mesaisini 4 aya çekme konusunda esnek olabileceklerinin de teyidini aldık, çünkü kamu kış mesaisi denince her zaman saat 17.00’de mesai bitimi akla gelir. Ancak saat 17.00 kamu çalışanları için hep sıkıntı olmuştur. Çünkü kamu çalışanlarınınım bir kesiminin 15.30-16.00 ’da kreşten veya okuldan çıkmak zorunda olan çocuklarını götürebilecekleri yerleri olmadığı için dairelere getirmek zorunda kalacaklar, veya 16.00’da aldıkları çocuklarını eve götürüp daireye gelene kadar zaten saat 17.00 olacaktır bu da büyük sıkıntı yaratacaktır. Bu durumun altyapısını hazırlamadığınız sürece bu sıkıntılar olacaktır o nedenle biz istişare etmeyi savunduk” dedi.