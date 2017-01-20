Atan: “CTP dirayetli duruş sergiledi”

Kamu-Sen ile Hava-Sen’den bir heyet Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni ziyaret etti. Eski KTHY ve CAS çalışanlarının sorunlarının ele alındığı görüşmede, Özelleştirme Yasası’nın değişmesindeki tavrı nedeniyle CTP’ye teşekkür edildi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Parti Genel Merkezi’ndeki kabulde konuşan Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, “örgütlü mücadeleye karşı başlatılan saldırıların kabul edilemez olduğunu” söyledi ve buna karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Parti olarak insan odaklı, refah düzeyi yüksek ve çağdaş bir toplum arzu ettiklerini söyleyen Sorakın, “Çağdaş toplum örgütlü toplumdur. Sendikalar ise çalışan kesimlerin örgütleridir. Doğru mücadele yöntemleri ile sadece çalışanların değil, toplumsal anlamda da kazanımlar elde edilmesine katkı sağlarlar” dedi.

Sendikal yaşamı önemsediklerini kaydeden Sorakın, kazanımların geriye gitmemesi gerektiğini ifade etti.

Son dönemlerde sendikal yaşama yönelik birçok saldırı yapıldığını kaydeden Sorakın, örgütlü oldukları gerekçesiyle CAS çalışanlarının işten atıldığını, 2017 ajandasındaki ifadelerden dolayı KTÖS’ün de baskı altına alınmaya çalışıldığını kaydetti.

Sendikal faaliyetlerin etkisizleştirilmesi için profesyonel sendikacılığın kaldırılmasının istendiğini belirten Sorakın, bunu kabul etmenin mümkün olmadığını, hükümetin bu tavrından bir an önce vazgeçmesi gerektiğini anlattı ve buna karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

“HALKIN ALIM GÜCÜ YÜZDE 30 AZALDI”

Halkın alım gücünde ciddi azalma yaşandığını kaydeden Sorakın, “Temel tüketim maddeleri başta olmak üzere elektrik, gaz, akaryakıt, ilaç ve devlet harçlarına ciddi anlamda zam geldi. Yüzde 30’a varan alım gücü kaybımız var. Hükümet bu alım gücü kaybını nasıl karşılayacağını açıklamıyor. Asgari ücret 2 toplantıda da belirlenmedi” diye konuştu.

ATAN: “CTP DİRAYETLİ DURUŞ SERGİLEDİ”

Açıklamaya göre Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da, Özelleştirme Yasası konusunda Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin aldığı kararın arkasında durduğunu ve dirayetli bir duruş sergilediğini, bunun da çalışanlara büyük katkısı olduğunu söyledi.

CAS çalışanlarının 6 yıldır büyük mağduriyet yaşadığını kaydeden Atan, sendikalara karşı büyük bir saldırı başlatıldığını ifade etti.ö

“KTÖS’ün bastığı ajandadan dolayı tüm sendikaların zarar gördüğünü” kaydeden Atan, bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını, sendikal hakların kolay kazanılmadığını ekledi.

ATAKAN: “ERHÜRMAN’IN KATKILARI GÖRMEZDEN GELİNEMEZ”

Görüşmede KTHY ve ETİ çalışanları adına söz alan Hava-Sen Başkanı Buran Atakan da, Özelleştirme Değişiklik Yasası’na destek verdiği için CTP’ye teşekkür etti.

Parti Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın bu konuda çok büyük katkıları olduğunu söyleyen Atakan, CAS’ın özel bir şirket olmadığını ve bu şirketin de devlet tarafından yönetildiğini dile getirdi. Atakan, CAS’ın diğer devlet kurumlarından ayrılamayacağını kaydetti.