Atan: “Fonları devreye koyarak, çare üretin”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, UBP-DP hükümetini zamları geri çekmeye, “tüm ülkeyi saran döviz yangınına karşı” fonları devreye koymarak çare üretmeye davet etti.

Atan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, elektrik, akaryakıt ve harç zamlarının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Metin Atan, koalisyonlarla birlikte gelip giden hükümetlerin kamu hizmetlerine ve temel tüketim maddelerine zam yaparak, bütçe denkleştirme gibi “kötü, kolay ve basit yöntemleri” gelenek haline getirdiğini savundu.

Atan, “Hüküm süren ekonomik kriz ortamı son 2 aydır döviz artışlarının eklenmesiyle yangın yerine dönüşmüş, serbest piyasa ekonomisi adı altında memur, emekli ve tüm dar ve sabit gelirli insanlarımız için hayat sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Metin Atan şöyle devam etti:

“Piyasayı denetleyemeyen döviz artışını acizlik içinde seyreden hükümet, Fiyat İstikrar Fonu’nda biriken parayı bütçe denkleştirmeye kullanmak yerine amacına uygun olarak ülkeyi yangın yerine döndüren fiyat artışlarının önünü almak için harcamalıdır. ETİ, Sanayi Holding ve KTHY gibi kurumların batmasına, TÜK ve Cypruvex gibilerinin ise işlevselliğini yitirmesine seyirci kalan hükümetler Fiyat İstikrar Fonu’nu bir an önce amacına uygun olarak piyasa denetleyicisi olarak kullanmalı, insanların alım gücünün eriyip gitmesine daha fazla seyirci kalmamalıdır.”

Kıbrıs sorununun gelmekte olduğu kritik eşiğe de işarete den Atan, “KAMU-SEN olarak hükümeti bir an önce sorumlu davranarak bindiği dalı kesmek yerine halkımızı daha fazla devletinden soğutmayacak, küstürmeyecek tedbirleri hayata geçirmeye davet ediyoruz” dedi.