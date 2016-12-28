Ataoğlu: "Hükümet krizi diye bir şey yok"

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu,Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, BRT’de canlı olarak yayınlanan Haber Toplantısı programına konuk oldu.

Sucuoğlu ile Ataoğlu, KTHY, ETİ ve eski CAS çalışanlarının mağduriyetinin giderilmesine yönelik olarak hazırlanan Özelleştirme Değişiklik Yasa Önerisinin Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi sırasında koalisyon ortakları arasında yaşanan gerginlik ve DP milletvekillerinin Genel Kurulu terk etmesine ilişkin soruyu yanıtladı.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, zaman zaman bazı konularda fikir ayrılıklarının ortaya çıkabileceğini ancak, şu an için hükümet krizi olmadığını söyledi.

Bakan Sucuoğlu, dün gayet samimi ve sağlıklı şekilde 2 buçuk saatlik Bakanlar Kurulu toplantısını tamamladıklarını, şu an için kriz diye bir şey olmadığını kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da aynı soruya verdiği yanıtta hükümetin, ilk günkünden daha iyi bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Bir konuda fikir farklılığı olabileceğini ancak bunun bir kriz anlamına gelmeyeceğini kaydeden Ataoğlu, “hükümet dimdik yoluna devam ediyor” dedi.

Ataoğlu “madem yanyana buradayız,demek ki sorun yoktur” diye konuştu