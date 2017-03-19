Ataoğlu: "Kuzey Kıbrıs, turizmde rakip ülke olarak kabul edilmeye başladı"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın artık turizm destinasyonu olarak “rakip ülke” olarak görülmeye başlandığını söyledi.

Ataoğlu, ülkeye farklı pazarlardan turist getirilmesi için gayret gösterdiklerini de belirterek, “Yeni pazarlara girebilmek için aralıksız çalışıyoruz” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlık olarak son katıldıkları “ITB Berlin Turizm Fuarı” ile yürütülen turizm tanıtım faaliyetlerini değerlendirdi.

Ataoğlu yazılı açıklamasında, KKTC’nin bu yıl Berlin fuarında 139 metrekarelik alanda tanıtıldığını belirtti.

ITB Berlin Turizm Fuarı'nda Kuzey Kıbrıs’ın “en başarılı stantlardan biriyle” katıldığını ve bunun sonucunda 187 ülke arasında ilk 10 arasına seçildiğini ifade eden Atoğlu, 50 turizm kuruluşu ile sivil toplum örgütünün destinasyon tanıtımı yaptığını söyledi.

Ataoğlu, “Dünyanın en prestijli ve en büyük fuarı olarak kabul edilen Berlin Fuarı turizm sezonunun nasıl geçeceğine dair işaretleri verir. Fuarın hareketli olması bu yıl turizmin iyi geçeceğine dair fikir veriyor” ifadelerini kullandı.

Fikri Ataoğlu, tüm dünyada yaşanan olumsuzlukların başta İngiltere ve Almanya'yı ciddi şekilde etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Almanya’daki fuar sonrası tur operatörleri kendi insanlarının turizm açısından bir ülkeyi neden tercih ettiklerine ilişkin verileri bizimle paylaşmak için görüşme talebinde bulundular, bu bize gösteriyor ki Kuzey Kıbrıs’ın sahip olduğu kitle turizminin alternatif turizm olanakları ile bütünleşmesi ve yapılan tanıtma çalışmalarının doğru stratejiler ile pazarlanması Avrupa'da yaşayan insanların KKTC'yi cazip bir turizm merkezi olarak değerlendirmesine neden olacak. Çünkü insanlar bu dönemlerde önce harcamalarından kısıtlamaya gidiyor ve uzak yerler yerine yakın turizm alanlarını tercih ediyorlar. Bölgede oluşan güvensizlik ortamı aynı zamanda, turistlerin seyahat sürelerini de etkiliyor. Bunlara ilave tedbirler almak için çalışıyoruz.”

“TAKDİR KAZANIYOR VE ÖDÜLLER ALIYORUZ”

Bakanlık olarak 20’den fazla fuar ve tanıtım etkinliğine katıldıklarını söyleyen Ataoğlu, düzenlenen her aktivitede Kuzey Kıbrıs’a gösterilen ilginin arttığını gördüklerini belirterek, fuarlarda yaptıkları organizasyonların diğer ülkeler tarafından örnek alındığını ve çalışmaları hakkında bilgi vermelerinin istendiğini söyledi.

Prestiji yüksek fuarlarda ülkeyi temsil ettiklerini ve takdir kazanarak ödüller aldıklarına dikkat çeken Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Artık Kuzey Kıbrıs, turizm destinasyonu olarak ‘rakip’ görülmeye başladı.

İzolasyon ve siyasi ambargolara rağmen ülkeyi en iyi şekilde tanıtarak turizmi geliştirmek için çaba gösteriyoruz. Diğer ülkeler tüm olanakları ile tanıtım organizasyonu düzenlerken bizler elimizdeki olanaklar çerçevesinde ambargoları aşarak en verimli şekilde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sektörümüzle ve çalışanlarımızla yakaladığımız uyumlu çalışmaların meyvesini vereceğine inanıyorum.

Bölgede kriz ortamı hakim. Bunu avantaja çevirmek için aktif çalışmalar yapıyoruz ve ülkeye farklı pazarlardan turist getirilmesi için gayret gösteriyoruz. Başta İran olmak üzere Ortadoğu ülkelerinde tanıtımları artırdık. Ciddi artışlar elde etmek istiyoruz yeni pazar arayışlarımız var, İskandinav ülkeleri için kampanyalar üretiyoruz. Yeni pazarlara girebilmek için aralıksız çalışıyoruz.”