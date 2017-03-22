Ataoğlu: "Meteorolojiye her zamankinden daha çok ihtiyaç var"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak dünyada yaşanan ve ülkede de zaman zaman görülen doğal afetlerin önlenmesi için meteoroloji bilimine her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre Ataoğlu mesajında gelecekteki ortalama sıcaklıklardaki yükselmelerin aşırı sıcaklık dalgalarına yol açacağı öngörüldüğüne işaret ederek bu durumun da ekolojik dengenin bozulmasına neden olacağını kaydetti.

Deniz seviyesinin yükselmesiyle birçok alçak kıyıya sahip kara ve ada tehdit altında kalacağını, yaz aylarındaki sıcaklık artışıyla da yaşlı nüfusta ölümle de sonuçlanabilecek üzücü sağlık sorunları ortaya çıkacağını ifade eden Bakan Ataoğlu, şöyle devam etti:

Gerek bu tablo karşısında gerekse dünyada yaşanan ve ülkemizde de zaman zaman görülen doğal afetlerin önlenmesi için bugün meteoroloji bilimine her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Bugün adalet, arkeoloji, çevre, enerji, sağlık, sanat, savunma, spor, tarım, turizm ve ulaştırma sektörlerinde meteorolojik veriler ve tahminler oldukça yaygın şekilde kullanılmakta ve memnuniyetle geri dönüşleri alınmaktadır. Bu durum, meteoroloji çalışanlarının şevklerini artırmakta ve daha iyi hizmet vermenin imkanlarını araştırmaya sevk etmektedir. Bu münasebetle, Dünya Meteoroloji Günü’nün ülkemize ve meteoroloji çalışanlarına hayırlı olmasını dilerim.”